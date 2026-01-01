»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¡¡ÍÄÃÕ±à¤ÎÂ´±àµÇ°¤Ç¡È¥¤¥ó¥Á¥¡É¤·¤¿²áµî¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â¡ÖµÇ°¤ÎÉÊ¤Ç!?¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÂ´±àµÇ°¤Ç¡È¥¤¥ó¥Á¥¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ëö¤Ã»Ò¤Î»°ÅÄ¤Ï³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎVTR¤Ç¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹©ºî¤Ç²Âºî¤ò³Í¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤âÍÄÃÕ±àÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÂ´±àµÇ°¤ÎºîÉÊ¤Ç1¿Í¤º¤Ä³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ´±àµÇ°¤Î³¨¤ò¡ÖÅö»þ¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î»Ð¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤À¤±ÍÄÃÕ±àÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¡ÖµÇ°¤ÎÉÊ¤Ç!?¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤í¤Í¡£¥ì¥Ù¥ë°ã¤¦¤«¤é¡£Ã±¤Ë¥¤¥ó¥Á¥¤À¤±¤É¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£