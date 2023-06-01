¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢º¾µ½µòÅÀ¤«¤é¡ÈµÜ¾ë¸©·Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ100Âæ°Ê¾å¡¡ÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ìÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË½÷13¿Í¤Ï¡Ö¤«¤±»Ò¥°¥ë¡¼¥×¡×¡¡·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÁÜºº²Ý
·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í13¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎµòÅÀ¤«¤é¡ÖµÜ¾ë¸©·Ù¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿20ºÐ¤«¤é63ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷13¿Í¤ÏµîÇ¯10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤éÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î60Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢µÜ¾ë¸©Æâ¤Î·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢1100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤¬º¾µ½¤ÎµòÅÀ¤«¤é¡ÖµÜ¾ë¸©·Ù¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ËÉÈÈ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼4Ëç¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇÈï³²¼Ô¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µòÅÀ¤«¤é¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ100Âæ°Ê¾å¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£