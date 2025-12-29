ÂçÀôÍÎ¡¡ÉðÆ»´Û¡ÖÅÁÀâ¤ÎÂç¼ºÂÖ¡×¤«¤é£²Ç¯¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡£Éé¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢·ÝÇ½À¸³è£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö·ÝÇ½À¸³è£³£°¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ªÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë£²¡Ý¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ý¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££µ·î£³£°Æü¤Î»¥ËÚ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿À¸Í¡¢²£ÉÍ¤Î£³ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÀô¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¼ºÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Î¡ÖÀã¿«Àï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤¦»É·ãÅª¤ÊÊ¸¸À¤òÆþ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÀô¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡£¤¿¤À¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡È¤¢¤ÎÀã¿«¡É¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£²·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡£Åö»þ¡¢ÌÔÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤ÆÄ©¤ó¤À¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¶Ê¤Î±éÁÕÃæ¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¸°È×¤¬¡Ö¿¿¤ÃÇò¤¤ÈÄ¤Ë¸«¤¨¡¢¤É¤³¤ò²¡¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê²»¤¬½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î£·²ó¤â¤Î¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀô¤Ï¡Ö½éÉðÆ»´Û¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÉ¬»à¤Ê»Ñ¤Ë¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Ê¡»³²í¼£¤Ï¡Ö±é½Ð¤òÄ¶¤¨¤¿±é½Ð¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÅ¸³«¤òÆÉ¤ó¤ÇÀäÌ¯¤ÊÀè²ó¤ê¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¬¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯»Ñ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ò¿¼¤¤´¶Æ°¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸ø±é¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡£¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤È¤¬¤á¤é¤ì¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤âºÆÄ©Àï¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Éé¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌÀ¸À¤òÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤±¤à¤Ë´¬¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤Ï¡¢¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸±éÁÕ¡×¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÆ®»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¹â¤ÎÍ½½¬¶µºà¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢£´·î£³Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¡ÖÀ¸ÃÂ£µ£°¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ªÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ß¥¹¥·¡¼¥ó¡£¡Ö·é¤¯¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤ËÂçÀô¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤âºî¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤¬¡¢±ÇÁü¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¥É¾¤Î¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ý£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡Ý¡×¸ø³«¤Ê¤É¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ò¡ÖË»¤·¤¹¤®¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÂçÀô¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¸å¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆµÙ¤à¡×¤ÈÃÇ¸À¡££²£¶Ç¯¸åÈ¾¤òÁ°¤Ë¹Ô¤¦Àã¿«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£