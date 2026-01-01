HANA¡¦MAHINA¡¢¥°¥ë¡¼¥×3¿ÍÌÜ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¡×¿·CM½Ð±é¤Ë´¿´î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡õ¿©¥ì¥Ý¤Ë¤âÄ©Àï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎMAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤¬¡¢1·î20Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÅöÆü¿¶¤êÆþ¤ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡É
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3¿ÍÌÜ¤ÎÆ±¼ÒCM½Ð±é¤È¤Ê¤ëMAHINA¡£µðÂç¤Ê¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿¶¤êÆþ¤ì¤ÏÅöÆüÄ«¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¸½¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿MAHINA¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ËÄ©Àï¡£¸µ¡¹¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦MAHINA¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¡ÖÂç¾æÉ×¡©¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤Ê´é¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤ò²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤ÈµðÂç¤Ê¤¤Î¤³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤¬MAHINA¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¤¤Î¤¿¤±¤Ë¤à¤®¤å¤Ã¤È¤Û¤Ã¤Ú¤ò¶´¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¶´¤Þ¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤êÇú¾Ð¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È²¿ÅÙ¤â¤Ê¤Ç¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜCM¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMAHINA¤Ï¡ÖCHIKA¤ÈNAOKO¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë2¿Í¤ÎCM¤ò¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¡Ø¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¡Ø¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢HANA¤È¤·¤Æ²¿¤«¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢»ä¤¿¤Á¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òHANA¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ë½é½Ð±é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
MAHINA¡§¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£CHIKA¤ÈNAOKO¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë2¿Í¤ÎCM¤ò¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ NAOKO¤µ¤ó¡¢CHIKA¤µ¤ó¤ËÂ³¤3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ê¤Ë¤«À¼³Ý¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
MAHINA¡§¡ÖHANA¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¡Ø¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¡Ø¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½ HANA¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·²¿¤«¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
MAHINA¡§¡ÖºÇ¶á¡¢»ä¤¿¤Á¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òHANA¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ 2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òHANA¤Î1¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊMAHINA¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MAHINA¡§¡Ö¤Ï¤¤¡ª2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òHANAÁ´°÷¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2026Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¸ì¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä±Ñ¸ì¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âËè²óÅÀ¿ô¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ1Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤¢Â³¤¤¤¿¤éºÆÍèÇ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç¸À¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£»äËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¡¢¤±¤ÉºÇ¶á¾®Àâ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡ÄHANA¤ÎKOHARU¤¬¤¹¤´¤¯¾®ÀâÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ÈJISOO¤È¤«¡¢NAOKO¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾®Àâ¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
