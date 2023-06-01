¥Ý¥ó¥É¡¢±Ñ·ÐºÑ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆðÄ´¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢£±¡¥£³£´¥É¥ëÂæÁ°È¾¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤Î£²£±ÆüÀþ¤¬£±¡¥£³£´£¶£°¥É¥ëÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿å½à¤Ç¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢²¼ÃÍ¤Ï£²£°£°ÆüÀþ¤¬£±¡¥£³£´¥É¥ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£±£²±ßÂæ¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤¹Æ°¤¡£±ß°Â¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î±Ñ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬±Ñ·ÐºÑ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥É¤ÏÂ¸µ¤Î¾å¾º¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¤ÏÌÀÆü¤Î£±£±·î¤Î·î¼¡£Ç£Ä£Ð¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£±£°·î¤Ï£°¡¥£±¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±·î¤Ï²£¤Ð¤¤¤ËÎ±¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ÎÀª¤¤¤ÎÌµ¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤ä¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î»ØÉ¸¤â¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼å¤µ¤ÎÃû¸õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É¤Î½Å¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3429¡¡GBP/JPY¡¡212.64¡¡EUR/GBP¡¡0.8669
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î±Ñ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬±Ñ·ÐºÑ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥É¤ÏÂ¸µ¤Î¾å¾º¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¤ÏÌÀÆü¤Î£±£±·î¤Î·î¼¡£Ç£Ä£Ð¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£±£°·î¤Ï£°¡¥£±¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±·î¤Ï²£¤Ð¤¤¤ËÎ±¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ÎÀª¤¤¤ÎÌµ¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤ä¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î»ØÉ¸¤â¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼å¤µ¤ÎÃû¸õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É¤Î½Å¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3429¡¡GBP/JPY¡¡212.64¡¡EUR/GBP¡¡0.8669
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ