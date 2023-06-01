²ò»¶ÁíÁªµó¤ÎÊóÆ»¤Ï±ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬Íè·î¤Ë¤âÀ¯¸¢´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ½°±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë·×²è¤À¤È¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢±ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¶âÍ»¡¦ºâÀ¯¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç´ËÏÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥É¥ë±ß¤¬£±£¶£°±ß¤Ë¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¡Ö±ß¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºâÌ³¾Ê¤¬²ðÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò¥È¥ìー¥Àー¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î·×²è¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤ÏÀè¤Ë±ß¤ÎµÞÍî¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤Ï²ðÆþ´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤Ë±ß¤Ï¤ä¤ä»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ßÂæÁ°È¾¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.38¡¡EUR/JPY¡¡184.37
GBP/JPY¡¡212.69¡¡AUD/JPY¡¡105.74
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥É¥ë±ß¤¬£±£¶£°±ß¤Ë¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¡Ö±ß¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºâÌ³¾Ê¤¬²ðÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò¥È¥ìー¥Àー¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î·×²è¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤ÏÀè¤Ë±ß¤ÎµÞÍî¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤Ï²ðÆþ´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤Ë±ß¤Ï¤ä¤ä»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ßÂæÁ°È¾¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.38¡¡EUR/JPY¡¡184.37
GBP/JPY¡¡212.69¡¡AUD/JPY¡¡105.74
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ