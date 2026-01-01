HANA¡¦MAHINA¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¿·CM¤ÇµðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡õ¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¥À¥ó¥¹¡ª¡ÖÀÎ¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
HANA¤ÎMAHINA¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¿·TVCM¡Ø´ñÀ×¤Î¶¦±é¡ÙÊÓ¤¬¡¢1·î20Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£HANA¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉCM½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿MAHINA
HANA¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉTVCM½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿MAHINA¡£Èà½÷¤ÏËÜºî¤Ç¡¢µðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É¤È¡È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¡È¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ëー¥êー(R) ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤¬¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ËÁÊµá¤¹¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ëー¥êー¤Ç´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¡©¡¡ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°ìµ¤¤ËËËÄ¥¤ëMAHINA¡£
¥´¥í¥´¥í¿©´¶¤¬¼ª¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¥¥åー¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
¢£¤¤Î¤¿¤±¥Õ¥ëー¥êー¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª
µðÂç¤Ê¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿MAHINA¡£¿¶¤êÆþ¤ì¤ÏÅöÆüÄ«¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¸½¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¥åー¥È¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¢£½é¤á¤Æ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ËÄ©Àï¡ª
¤¤Î¤³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤¬¥´¥í¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡¢¤¤Î¤¿¤±¥Õ¥ëー¥êー¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿MAHINA¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ËÄ©Àï¡£¸µ¡¹¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦MAHINA¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡¡¤Ç¤¤Æ¤ë!?¡×¤È¿´ÇÛ¤Ê´é¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ëー¥êー¤ò²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿MAHINA¤À¤Ã¤¿¡£
¢£µðÂç¤¤Î¤³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ËÂç¶½Ê³¡ª¡¡¤Û¤Ã¤Ú¤ò¶´¤Þ¤ì¤ëMAHINA¤ËÃíÌÜ
»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢µðÂç¤Ê¤¤Î¤³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤¬MAHINA¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¤â¤Á¤í¤óMAHINA¤ÏÂç¶½Ê³¤À¡£¤¤Î¤¿¤±¤Ë¤à¤®¤å¤Ã¤È¤Û¤Ã¤Ú¤ò¶´¤Þ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¶´¤Þ¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÂçÇú¾Ð¤¹¤ëMAHINA¡£¤«¤ï¤¤¤¤～¤È²¿ÅÙ¤â¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¢£MAHINA ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
