¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¡×¤Ç¿ô¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¡»³Æâ·ò»Ê¡Ö¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¤·¤½¤¦¤Ê°ìÈ¯·Ý¤ä¤Ç¡×
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¡Ê¿åÍËÌë8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÁá²¡¤·¥¯¥¤¥ºSP¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ë?Áá²¡¤·ÆüËÜÁ´¹ñÃ£¿Í¥¯¥¤¥º¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Æ±´ë²è¤ÏÃ£¿Í¤¬ºî¶È¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ²¿¤ÎÃ£¿Í¤«¤òÅö¤Æ¤ëÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÊ¼¸Ë¸©¾®Ìî»Ô¤Ë¤¤¤ëÃ£¿Í¤Ç¡¢¹âµéÌÚºà¤ÎÄÓ¿¢¤ä³ò¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤ÇºÛÃÇ¤·¡¢ÌÚºà¤ÎÉ½ÌÌ¤òÀ°¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ÎVTR¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¸«»öÀµ²ò¤·¤¿¡£
¡¡Àµ²ò¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤³¡ÊÊÉ¡Ë¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë1¤«¤éÌµÎÌÂç¿ô¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤É¤è¤á¤¡¢¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡Ö1¤«¤éÌµÎÌÂç¿ô¤Þ¤Ç!?¿ô¤ÎÃ±°Ì¤ò¡Ä¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤·¤Ê¤¬¤é?¡×¤È¶ÄÅ·¡£ÁêÊý¡¦»³Æâ·ò»Ê¤â¡Ö¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¤·¤½¤¦¤Ê°ìÈ¯·Ý¤ä¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£