¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Íè½µ23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ¤Î´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Î©Áê¼ê¤¬¸øÌÀÅÞ¤«¤éÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë·ë¤ó¤ÀÀ¯¸¢¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿³È½¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÏÍè½µ·îÍËÆü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤äÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüÄø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢º£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤ò¼´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤²ò»¶¡×¡¢¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿ÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤À¡×¤Ê¤É¤È°ìÀÆ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÞ¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¸á¸å¤Ë¤ÏÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Î©·û¤Ïº£½µ·îÍË¡¢¸øÌÀ¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Î¾ÅÞ¤ÏÏ¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
