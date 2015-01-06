²¬ºéÈþÊÝ¡¢½Ð±é¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅÙ¡¹³¤³°Ë¬Ìä¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥ó¥Î¥¼¤Î¶õ¤¬´ñÎï¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡À¼Í¥¤Î²¬ºéÈþÊÝ¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤é¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ë¥áÏÈ¡Ö¥Õ¥é¥¢¥Ë¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡¢¶âÍË¸á¸å11»þ¤«¤é¤ÎÆ±ÏÈ¤ò1»þ´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¡¢4·î´ü¤Ï¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡¡Âè4´ü¡×¤È¡Ö¥¹¥Î¥¦¥Ü¡¼¥ë¥¢¡¼¥¹¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ¾À¸¡Á¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë²¬ºé¤Ï¡¢Æ±¶É¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤È²óÅú¡£Æ±ºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤è¤¯³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤¤¡ÖÃæ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥ó¥Î¥¼¤Î¶õ¤¬´ñÎï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£