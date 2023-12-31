ÂçÀôÍÎ¡Ö·ÝÇ½À¸³è£³£°¼þÇ¯¡×¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¡»¥ËÚ¡¢¿À¸Í¡¢²£ÉÍ¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ª¡×¡¡¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê£·²óÏ¢Â³¥ß¥¹¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢£µ·î£³£°Æü¤Î¸Î¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¤«¤é·ÝÇ½À¸³è£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë£²¡½¥ê¥Ù¥ó¥¸¡½¡×¡Ê£³ÅÔ»Ô£·¸ø±é¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤«¤éÍâ£²£´Ç¯£²·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÀ¸ÃÂ£µ£°¼þÇ¯µÇ°¡ªÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×°ÊÍè£²Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢ËÜ»æ¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÀô¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï°ìÈ¯¤À¤±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Ä¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¡ØÀ¸ÃÂ£µ£°¼þÇ¯µÇ°¡Ù¡¢º£²ó¤Ï¡Ø·ÝÇ½À¸³è£³£°¼þÇ¯¡Ù¡£Ëè²ó¡¢Ëè²ó¡¢Æ¬¤Ë²¿¤«ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ²»³Ú³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤¿¤ÎÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤Ã¤¿¡£Á°²ó¡Ê£²£´Ç¯£²·î¡Ë¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¶ÛÄ¥¤«¤é¤«¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¡ÁËÍ¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£·²óÏ¢Â³¥ß¥¹¡££¸²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¤È¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤È½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Î·Ê¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î¸°È×¡Ê¤±¤ó¤Ð¤ó¡Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¿¿¤ÃÇò¤¤ÈÄ¤Î¤è¤¦¡£¤É¤³¤ò¤É¤¦²¡¤·¤¿¤é¤É¤Î²»¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¢¤È¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï£±²ó¡¢£²²ó¤Î¥ß¥¹¥¿¥Ã¥Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÈÖ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¡×
¡¡£Î£È£Ë¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¤Ç¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡Ö£Ù£Å£Ì£Ì¡×¤Ë¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ç»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤Ê¤ë¤Î¤è¡£Îý½¬¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¶¦´¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÆ¤±¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡££±Ëü£³£°£°£°¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼¡¢²ñ¾ì¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ê¡»³²í¼£¤Î¡Ö±é½Ð¤òÄ¶¤¨¤¿±é½Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¡Ö´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¡¢»ä¤ÎÃÆ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡£¤ª¤½¤é¤¯½éÉðÆ»´Û¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±Íî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¿¤·¤«¤ËÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸ø±é¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¡¢º£¤Ï»×¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡º£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï°ÕÌ£¿¼¤Ê¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤¦£±²ó¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²¿¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤«¤é¤ÏÌÀ¸À¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡È¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£²¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Î²ñÄ¹¡Ê·ó¼ÒÄ¹¤ÎÂçÎ¤ÍÎµÈ»á¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¥Ô¥¢¥Î¤Ï¤ä¤á¤í¡Ù¤È¤¤Ä¤¯¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¼¤á¤í¡Ù¡Ø¥ª¥Þ¥¨¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÍÛ±ê¡×¡Ê¶ÌÃÖ¹ÀÆóºî¶Ê¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¿·¤·¤¤¶Ê¤âÁý¤ä¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¶Ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î°ìÌë¡¢ºÆ¤Ó¡£ÂçÀô¤¬¤É¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¡Û
£µ·î£³£°¡¢£³£±Æü¡¡ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¡¢
£¶·î£±£±¡¢£±£³¡¢£±£´Æü¡¡¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
Æ±£²£°¡¢£²£±Æü¡¡²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¡»¡ÄÁ°²ó¥Ä¥¢¡¼¤Î»¥ËÚ¸ø±é¤ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿£²ËçÁÈ¤ß¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õ£´ËçÁÈ¤ß£Ä£Ö£Ä¡ÖÀ¸ÃÂ£µ£°¼þÇ¯µÇ°¡ªÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î£´·î£³Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Ï¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¼ýÏ¿¡£ÌÔÆÃ·±¤ÎÎý½¬¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÀô¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡Ê±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯´Ö¤âÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã¯¤Ë¤âºî¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥é¥Ï¥é¤È¤·¤¿»þ´Ö¤òÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È´êË¾¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï¾¯¤·¥®¥¢¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¾¯¤·Ï«¡Ê¤¤¤¿¤ï¡Ë¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£