¤´¤í¤´¤í¿©´¶¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¡È¤´¤í¤Ã¤´¤í¡É¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤ËÆþ¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡ù
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×
²Á³Ê¡§370±ß(ÀÇ¹þ)¡Á
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡Á3·î¾å½ÜÍ½Äê
ÈÎÇä»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ30Ê¬¡ÁÊÄÅ¹¤Þ¤Ç(24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍâ¸áÁ°1»þ00Ê¬¤Þ¤Ç)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
ÌÀ¼£¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë2ÁØ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤«¤éÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤¬»ý¤Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¤¹¡£
·Á¤ä¿©´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Î¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ù
ÈÎÇäÃæ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ Ä¶ ¥ª¥ì¥ª ¥¯¥Ã¥¡¼¡×
²Á³Ê¡§340±ß(ÀÇ¹þ)¡Á
ÈÎÇä»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ30Ê¬¡ÁÊÄÅ¹¤Þ¤Ç(24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍâ¸áÁ°1»þ00Ê¬¤Þ¤Ç)
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¥ª¥ì¥ª ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥ª¥ì¥ª ¥¯¥Ã¥¡¼¤òÁýÎÌ¤·¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ Ä¶ ¥ª¥ì¥ª ¥¯¥Ã¥¡¼¡×
¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤´¤í¤´¤í¿©´¶¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿Îò»ËÅª¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î21Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
