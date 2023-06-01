Æ²ËÜ¸÷°ì¼ç±é¡ØEndless SHOCK¡ÙºÇ¸å¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡¡¡Ö±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¡×³ÍÆÀ¿ô¤ÇÃËÀ¥½¥íÎòÂå1°Ì
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¼ç±é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØEndless SHOCK 2024 the Last Year¡Ù¤¬¡¢1·î15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ªÂç¤¤Ê¥Ð¥éÂ«¤È¤¯¤¹¶Ì¤ÇÏ«¤ï¤ì¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤Î±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤Ï6ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»6ºîÌÜ¡£¡Ö±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×¤Ï¡¢Ï¢Â³¡¦ÄÌ»»¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¡Ú¢¨1¡Û¡Ú¢¨2¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï¡¢DVD¡§1.1ËüËç¡¢Blu-ray Disc¡Ê°Ê²¼BD¡Ë¡§5.7ËüËç¤Ç¡¢¡Ö½µ´ÖDVD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö½µ´ÖBD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤â¤Ë1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£²»³ÚºîÉÊ¤ÎDVD¤ÈBD¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ö½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ç·×Çä¾å¡§6.8ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°ºî¡ØKOICHI DOMOTO LIVE¡¡TOUR 2021 PLAYFUL¡Ù¡Ê2022Ç¯5·î9ÆüÉÕ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ6ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»6ºîÌÜ¤Î±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯Á´ÆüÄøÂ¨Æü´°Çä¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ»»2128²ó¤Î¸ø±é¤ò½Å¤Í¡¢24Ç¯11·î¤ËÅìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤ÇºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥ººÇ¸å¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯4¡Á5·î¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ÖEndless SHOCK¡×¡ÖEndless SHOCK -Eternal-¡×¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢7¡Á8·î¤ÎÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¡¢9·î¤ÎÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¡¢11·î¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿SPECIAL BOX»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨1¡ÛÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°ÌÏ¢Â³³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¡¿1°Ì¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê6ºî¡Ë¡¢2°Ì¡§À±Ìî¸»¡Ê5ºî¡Ë¡¢3°Ì¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê3ºî¡Ë
¡Ú¢¨2¡ÛÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°ÌÄÌ»»³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¡¿1°Ì¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê6ºî¡Ë¡¢2°Ì¡§À±Ìî¸»¡Ê5ºî¡Ë¡¢3°Ì¡§·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê4ºî¡Ë
DVD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1999Ç¯4·î5ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
Blu-ray Disc¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2008Ç¯7·î7ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦Blu-ray Disc¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2013Ç¯10·î14ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯1·î19ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¡ä
