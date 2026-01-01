HANA¡¦MAHINA¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¿·CM¤Ë½é½Ð±é¡¡µðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡õ¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¥À¥ó¥¹¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡HANA¤ÎMAHINA¤¬¡¢20Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·TVCM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢NAOKO¡¢CHIKA¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉTVCM½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥Ã¥¯¿·CM¤Ç¡È½é¿©¥ì¥Ý¡É¡¢É½¾ð¤Ç¸ì¤ëHANA¡¦MAHINA
¡¡21Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î¿·CM¡£µðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É¤È¡È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëMAHINA¤È¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡È´ñÀ×¡É¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ç·Ú²÷¤ËÉ½¸½¤·¤¿TVCM¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ÇMAHINA¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¿¶¤êÆþ¤ì¤ÏÅöÆüÄ«¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë2ÁØ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤¬»ý¤Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£·Á¤ä¿©´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Î¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£MAHINA¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ë½é½Ð±é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£CHIKA¤ÈNAOKO¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆó¿Í¤ÎCM¤ò¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½NAOKO¤µ¤ó¡¢CHIKA¤µ¤ó¤ËÂ³¤3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ê¤Ë¤«À¼³Ý¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
HANA¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤¬¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤Ï±óÂ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ½¤·Êý¤¬²¼¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤è¤¯¤³¤¦·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤«¤é¤³¤ì¤òÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥Ú¥ê¥Ú¥ê¡Á¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢Í§Ã£¤È±óÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢MAHINA¤µ¤ó¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¡¦¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÎ¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¡¢¤¤Î¤³¤Ï»ý¤Á¼ê¤È¤¤¤¦¤«¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ì£¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½HANA¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·²¿¤«¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ¶á¡¢»ä¤¿¤Á¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òHANA¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òHANA¤Î°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊMAHINA¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ï¤¤¡ª2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òHANAÁ´°÷¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2026Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¸ì¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä±Ñ¸ì¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âËè²óÅÀ¿ô¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ1Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤¢Â³¤¤¤¿¤éºÆÍèÇ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç¸À¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£»äËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¡¢¤±¤ÉºÇ¶á¾®Àâ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡ÄHANA¤ÎKOHARU¤¬¤¹¤´¤¯¾®ÀâÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ÈJISOO¤È¤«¡¢NAOKO¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾®Àâ¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤Î½é¥³¥é¥Ü¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ð¥¤¥Ð¡Á¥¤¡ªMAHINA¤Ç¤·¤¿¡ª
