ÂçÀôÍÎ¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É·Ç¤²¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Ø¡¡¥ê¥µ¥¤¥¿¥ëÂè2ÃÆ·èÄê
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÏÃÂê¤Î±Ç²è¤Î¸ø³«¤ä¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î·èÄê¡¢½é¤Î³Ú¶Ê¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÂçÀôÍÎ¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡È²Î¤¤¤Þ¤¯¤ë¡É¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Ø·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2-¥ê¥Ù¥ó¥¸-¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡ªBlu-ray¡õDVD¡ØÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ªÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ù¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡2023Ç¯12·î¤«¤éÍâÇ¯2·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²ó¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤ËÂ¨´°¡£Á´¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·×2Ëü7000¿Í¤¬¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¡¢²Î¤¤¡¢Ç®¶¸¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°ÕÉ½ÌÀ¡á¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢³«ºÅµ¬ÌÏ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£º£Ç¯5·î¡¢6·î¤Ë»¥ËÚ¡¢¿À¸Í¡¢²£ÉÍ¤ò½ä¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï4·î4Æü¸áÁ°10»þ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ2·î10Æü¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸ø±é¾ÜºÙ¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤ÏTEAM NACS¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¸ø±é¤Î¡ØÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢»¥ËÚ¸ø±é¤ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤ÉÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¤ÈDVD¡Ê4ËçÁÈ¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤¬4·î3Æü¤Ë·èÄê¡£CUEPRO¡õ¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Blu-ray¡¢DVD¤Ë¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¯´°Á´¸ÂÄêÀ¸»ºÈÇ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢·×4·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¡ÁËÍ¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÈÉðÆ»´Û¤Ë¤ÏËâÊª¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é¤«ËÜÈÖ¤Ç7²ó¤â¤Î¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤â·é¤¯¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¼ýÏ¿¡£»¥ËÚ¸ø±é¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ£°ì¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Îë°æµ®Ç·¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿2ÆüÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£ÌÁÍ§¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡É¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡Ö¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤Ï³¤¤ò¤³¤¨¤Æ¡×¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤á¤ë¤È»¥ËÚ¤Ï17¶Ê¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï19¶Ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Æ£Â¼Ãé¼÷»á¡¢´òÌî²íÆ»»á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¾®¾¾¹¾Î¤»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÊü±ÇÍÑ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¡ÖÂçÀô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Î¤Û¤«¡¢2¸ø±é¹ç¤ï¤»¤ÆÌó5»þ´ÖÈ¾¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¤¦¤Á¡¢Çú¾Ð¤Î¥È¡¼¥¯¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤È2»þ´ÖÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖMaking of ¡ÈÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡÷ÆüËÜÉðÆ»´Û¡É¡×¤È¡¢¡ÖÂçÀô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¡¢½éÆü¥Ð¥ó¥É¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ÀçÂæ¤È»¥ËÚ¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖBehind the Scenes ¡ÈÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡É¡×¤Î2ËÜ¤ò¼ýÏ¿¡£ÌÔÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¥·¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤ÎÌÏÍÍ¤ä¸ø±é¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ý¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÀôÍÎ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤´¤È¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«¤éµÇ°¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¡¢ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!
¤Þ¤¿²Î¤¤¤Þ¤¹!!
Á°²ó¤ÏÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢º£²ó¤Ï·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á°²ó¤Ï¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!
²æ¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2-¥ê¥Ù¥ó¥¸-¡Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²¿¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ªÁ°²ó¡¢2Ç¯Á°¤Ë´º¹ÔÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡ØÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ù¤ÎDVD¡õBlu-ray¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
ËÜÅö¤Ë¤ªÂÔ¤¿¤»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¸ø±é¤ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î2¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¡¤³¤ÎDVD¡õBlu-ray¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¡¡¢¤Ç¤â´º¤¨¤Æ»ä¤«¤é²¿¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤«¤Ï¸ÀµÚÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹!!
¿·¶Ê¤â¡¢¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Þ¤¹!!
¤³¤Á¤é¤âÉ¬¤º¤ä´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿Â´¡ª²¿Â´!!
µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!!!
¢£¡Ø·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2-¥ê¥Ù¥ó¥¸-¡Ùsupported by LIVE DAM WAO!
ËÌ³¤Æ»
²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
ÆüÄø¡§5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë 15¡§00³«¾ì¡¿16¡§00³«±é
Ê¼¸Ë
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
ÆüÄø¡§6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë 17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
¡¡¡¡¡¡6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë 15¡§00³«¾ì¡¿16¡§00³«±é
¿ÀÆàÀî
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÆüÄø¡§6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë 15¡§00³«¾ì¡¿16¡§00³«±é
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡ªBlu-ray¡õDVD¡ØÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ªÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ù¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡2023Ç¯12·î¤«¤éÍâÇ¯2·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²ó¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤ËÂ¨´°¡£Á´¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·×2Ëü7000¿Í¤¬¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¡¢²Î¤¤¡¢Ç®¶¸¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°ÕÉ½ÌÀ¡á¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢³«ºÅµ¬ÌÏ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£º£Ç¯5·î¡¢6·î¤Ë»¥ËÚ¡¢¿À¸Í¡¢²£ÉÍ¤ò½ä¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¸ø±é¤Î¡ØÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢»¥ËÚ¸ø±é¤ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤ÉÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¤ÈDVD¡Ê4ËçÁÈ¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤¬4·î3Æü¤Ë·èÄê¡£CUEPRO¡õ¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Blu-ray¡¢DVD¤Ë¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¯´°Á´¸ÂÄêÀ¸»ºÈÇ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢·×4·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¡ÁËÍ¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÈÉðÆ»´Û¤Ë¤ÏËâÊª¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é¤«ËÜÈÖ¤Ç7²ó¤â¤Î¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤â·é¤¯¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¼ýÏ¿¡£»¥ËÚ¸ø±é¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ£°ì¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Îë°æµ®Ç·¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿2ÆüÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£ÌÁÍ§¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡É¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡Ö¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤Ï³¤¤ò¤³¤¨¤Æ¡×¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤á¤ë¤È»¥ËÚ¤Ï17¶Ê¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï19¶Ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Æ£Â¼Ãé¼÷»á¡¢´òÌî²íÆ»»á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¾®¾¾¹¾Î¤»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÊü±ÇÍÑ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¡ÖÂçÀô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Î¤Û¤«¡¢2¸ø±é¹ç¤ï¤»¤ÆÌó5»þ´ÖÈ¾¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¤¦¤Á¡¢Çú¾Ð¤Î¥È¡¼¥¯¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤È2»þ´ÖÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖMaking of ¡ÈÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡÷ÆüËÜÉðÆ»´Û¡É¡×¤È¡¢¡ÖÂçÀô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¡¢½éÆü¥Ð¥ó¥É¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ÀçÂæ¤È»¥ËÚ¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖBehind the Scenes ¡ÈÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡É¡×¤Î2ËÜ¤ò¼ýÏ¿¡£ÌÔÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¥·¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤ÎÌÏÍÍ¤ä¸ø±é¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ý¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÀôÍÎ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤´¤È¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«¤éµÇ°¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¡¢ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!
¤Þ¤¿²Î¤¤¤Þ¤¹!!
Á°²ó¤ÏÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢º£²ó¤Ï·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á°²ó¤Ï¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!
²æ¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2-¥ê¥Ù¥ó¥¸-¡Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²¿¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ªÁ°²ó¡¢2Ç¯Á°¤Ë´º¹ÔÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡ØÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ù¤ÎDVD¡õBlu-ray¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
ËÜÅö¤Ë¤ªÂÔ¤¿¤»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¸ø±é¤ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î2¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¡¤³¤ÎDVD¡õBlu-ray¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¡¡¢¤Ç¤â´º¤¨¤Æ»ä¤«¤é²¿¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤«¤Ï¸ÀµÚÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹!!
¿·¶Ê¤â¡¢¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Þ¤¹!!
¤³¤Á¤é¤âÉ¬¤º¤ä´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿Â´¡ª²¿Â´!!
µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!!!
¢£¡Ø·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯µÇ°!!ÂçÀôÍÎ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2-¥ê¥Ù¥ó¥¸-¡Ùsupported by LIVE DAM WAO!
ËÌ³¤Æ»
²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
ÆüÄø¡§5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë 15¡§00³«¾ì¡¿16¡§00³«±é
Ê¼¸Ë
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
ÆüÄø¡§6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë 17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
¡¡¡¡¡¡6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë 15¡§00³«¾ì¡¿16¡§00³«±é
¿ÀÆàÀî
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÆüÄø¡§6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë 15¡§00³«¾ì¡¿16¡§00³«±é