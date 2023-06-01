¥¢¥á¥ê¥«¤¬75¥«¹ñ¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶È¯µë¤òÄä»ß¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤â¡¡¹ñÌ³¾Ê¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤«¤éÉÙ¤òºñ¼è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢75¥«¹ñ¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¤ÎÊ¡»ã¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢75¥«¹ñ¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤«¤éÉÙ¤òºñ¼è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
75¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¤¥é¥ó¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Î°ÜÌ±¤ÏÅÙ¡¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«Æþ¹ñ¸å¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2025Ç¯11·î¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¶á¤¯¤Ç¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬½Æ¤òÍð¼Í¤·¡¢½£Ê¼¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂè»°À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¡×¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£