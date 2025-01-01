ÆüËÜ¡¡28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»ÒÍ½Áª³«ºÅÃÏÎ©¸õÊä¤Ø¡¡»³ËÜµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ö¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¡Ä¡×
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË»ÒÍ½Áª¤È¤Ê¤ëU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë´Ø¤·¡¢ÆüËÜ¶¨²ñ¤Î»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Îµ»½Ñ°÷°Ñ°÷²ñ¤ÇÎ©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î´ð½à¤ò¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾·Ã×¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©¸õÊä¤ÏÃæÅìÀª¤¬Ãæ¿´¡£¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÏÂ¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½Ð¾ì¹ñ¤¬16¤«¤é12¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½ÏÈ¤Ï3¡¦5¤«¤é2¤Ë¸º¾¯¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢27Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë½ªÎ»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÍ½Áª¤Î³«ºÅ»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£