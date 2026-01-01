¸½¾õ¤Ï¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü°ÂÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££±£µ£·±ßÂæ¤ò»î¤¹Æ°¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¾å¾º¤Ë°ìÉþ´¶¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï£±£µ£¹±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°ì»þ¾å¾º¤·¡¢Âç¤¤Ê¿´ÍýÅªÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë£±£¶£°±ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Å¸³«¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºâÌ³¾Ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÙÂØÁàºî¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸½¾õ¤Ï¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î£±¥«·îÊª¡¦£³¥«·îÊª¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥É¥ë±ß¤¬ºòÇ¯¤Î¹âÃÍ¤òÆÍÇË¤·¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬°ìÊý¸þ¤Î±ß°Â¤Ø¤Î·Ù¹ð¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£¹¡ó¶áÊÕ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ÏÅöÌÌ¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ø¥Ã¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ðÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú´Ñ»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè½µ·îÍËÆü¤ÏÊÆ¹ñ¤Î½ËÆü¤ÇÎ®Æ°À¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£ºâÌ³¾Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Î®Æ°À¤¬Äã²¼¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤â¡¢²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²ðÆþ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼ÂÃÆ²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ë¤ä¤«¤ÊÄ´À°¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.22¡¡EUR/JPY¡¡184.38
GBP/JPY¡¡212.67¡¡AUD/JPY¡¡105.69
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
