¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÉôÂâ¤Î°ìÉô¤¬ÂàÈò³«»Ï¤ÎÊóÆ»¡¡¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÊóÉü¹¶·â¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤«
¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ëÃæÅìºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉô¤ÎÉôÂâ¤ÎÂàÈò¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÉü¹¶·â¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ëÃæÅìºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤«¤é¡¢°ìÉô¤ÎÉôÂâ¤ÎÂàÈò¤ÈÁõÈ÷¤ÎÅ±¼ý¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬2025Ç¯6·î¤Ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ëÁ°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂàÈò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÃæ¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÊóÉü¹¶·â¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï14Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ä¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ê¤ÉÉðÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤ÎÀâÌÀ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢·³»ö¹¶·â¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£