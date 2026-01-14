ÅìÉÍµð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼ÆÏ¤«¤º
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡ËÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»76¾¡±¦ÏÓ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨Ç¯Êð1²¯5000Ëü±ß¤¬¿ÍÅªÊä½þ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëB¥é¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦51¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï13»î¹çÅÐÈÄ¤Ç7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦85¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ï¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¤·¡¢ÀèÈ¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¸¢Íø¤ò¹Ô»È¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÊ¤È¤ÎÈäÏª±ã¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤ÇÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤Ï¯Êó¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç2½µ´Ö¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿Í¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÁè¤¤¤Ï·ã²½¡£ÅìÉÍ¤â°ì¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤À¤¬¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¾¡Éé¤Î14Ç¯ÌÜ¤Ø³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£