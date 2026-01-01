¡ÖÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡×º£·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ú¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈËÉºÒ¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÈNNN¤Î³Æ¶É¤¬¼è¤êÁÈ¤àËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¢¤¹ÂçºÒ³²¡¢¤À¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¡£14Æü¤Ï¡Ö¡ØÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡Ùº£·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
º£·î¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡×¡£
¤³¤Î·ÙÊó¤Ï¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡¦Âçµ¬ÌÏ²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤¬¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¡¢¤µ¤é¤ËÄ¾¶á3Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬1¥ß¥ê°Ê²¼¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ¯Îá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÈ³Â§¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯Îá¤µ¤ì¤¿¶è°èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤²Ð¤ä²Ö²Ð¡¢²ÄÇ³Êª¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÎµÊ±ì¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç¤Î²Ð¤Î»ÈÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢°ãÈ¿¤¹¤ë¤È30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ê¤É¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Îá¾õ¶·¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê1·î14ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë