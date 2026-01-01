¥°ー¥°¥ë¡¢¡ÖGemini¡×¤¬¥æー¥¶ーÀìÂ°¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖPersonal Intelligence¡×È¯É½
¡¡¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖGemini¡×¤Î¿·µ¡Ç½¡ÖPersonal Intelligence¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥æー¥¶ー¸Ä¿Í¤Î¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¤ÆÀìÂ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¡ÖGoogle AI Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖAI Ultra¡×¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·ÀÌó¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ùー¥¿ÈÇ¤È¤·¤Æ½ç¼¡Äó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¥æー¥¶ー¤ÎÀ¸³è¤òÍý²ò¤·¥Ê¥Ó¥²ー¥È
¡¡¡ÖPersonal Intelligence¡×¤Ï¡¢Gemini¤òGmail¡¢Google ¥Õ¥©¥È¡¢YouTube¡¢Google ¸¡º÷¤È¤¤¤Ã¤¿Google¥¢¥×¥ê¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢¥æー¥¶ー¸ÇÍ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡ÊÊ¸Ì®¡Ë¤òÍý²ò¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ò½õ¤±¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î°ìÈÌÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤Î¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿äÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤ËÂ¨¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Gemini¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÊ£»¨¤Ê¾ðÊó¤ò²£ÃÇÅª¤Ë½èÍý¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Gemini¤ÏGoogle ¥Õ¥©¥ÈÆâ¤Î²èÁü¤«¤é¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤ä¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥ÈÈÖ¹æ¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢GmailÆâ¤ÎÍúÎò¤«¤é¼Ö¼ï¤Î¥°¥ìー¥É¡Ê¥È¥ê¥à¡Ë¤òÆÃÄê¤·¡¢²áµî¤ÎÎ¹¹Ô¼Ì¿¿¤«¤é¡ÖÀãÆ»¤òÁö¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥äÀ½ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¹¹Ô¤Î·×²è¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ä²áµî¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Åµ·¿Åª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÄê¤Î¥Üー¥É¥²ー¥à¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¥Çー¥¿À©¸æ¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー
¡¡¥æー¥¶ー¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¾ðÊó¤ò°·¤¦¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤òÁªÂò¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ò½ü¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¥Çー¥¿¤ÏGoogle¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶Æâ¤Ç½èÍý¤µ¤ì¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Î¤¿¤á¤Ë³°Éô¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Gmail¤äGoogle ¥Õ¥©¥È¤Î¥Çー¥¿¤¬¡¢Gemini¤Î¥â¥Ç¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÄ¾ÀÜ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²óÅú¤ÎÀ¸À®¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Çー¥¿¤¬»²¾È¡¦°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¼«ÂÎ¤Î³Ø½¬¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÇÓ½ü¤Þ¤¿¤ÏÆñÆÉ²½¤·¤¿¸ÂÄêÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Î¤ß¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Gemini¤¬¤É¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤Æ²óÅú¤òºîÀ®¤·¤¿¤«¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¤¬»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Äó¶¡ÈÏ°Ï
ËÜµ¡Ç½¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¡¢Web¡¢Android¡¢iPhone¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï°ìÉô¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó·ÀÌó¼Ô¸ÂÄê¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÄó¶¡¹ñ¤äÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ø¤Î³ÈÂç¤â·×²è¤µ¤ì¤ë¡£