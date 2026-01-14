ÀÄ»³¾¦»ö¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ÇÍýÁÛ¤È¤¹¤ë²Á³Ê¤È¼ÂºÝ¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ÀÄ»³¾¦»ö¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¡¦Æþ³Ø¡¦Æþ¼Ò¤ò¹µ¤¨¡¢¿·À¸³è¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë2·î¡¢3·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¿Æ¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ¤Ë´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¯»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê´ûÀ½¥¹¡¼¥Ä¤ä¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ä¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Á´¹ñ1423Ì¾¤Î¿·¼Ò²ñ¿Í¡¦¿·ÆþÀ¸¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿ÆÀ¤Âå¤È»ÒÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä²Á³Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÄ´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢Í¸ú²óÅú¿ô¡§1423Ì¾¡ÊÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ë¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¾ò·ï¡§¿·¼Ò²ñ¿Í¡¦¿·ÆþÀ¸¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿ÆÀ¤Âå¤È»ÒÀ¤Âå¡¢¥Ç¡¼¥¿½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü¡Á11·î25Æü ¢¨ÀÄ»³¾¦»öÄ´¤Ù¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¤¬Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Éô³èÆ°¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É²ÈÂ²°Ê³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Áý¤¨¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¥³¥È¾ÃÈñ¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢¡Ö¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ÒÀ¤Âå¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î77.2¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤Î°Õ¸«¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢87.9¡ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È²óÅú¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¡¢°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍýÁÛ¤Î¥¹¡¼¥Ä¶â³Û¤Ï¡Ö2¡Á3Ëü±ß¡×¤ÇºÇ¤â³ä¹ç¤¬¹â¤¯46¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ï¡Ö3¡Á5Ëü±ß¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯41¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
»ÒÀ¤Âå¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿Æ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¹àÌÜ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤ä¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥º¤äÃå¤³¤Ê¤·¡×¤âÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤Î62.3¡ó¤Î¿Æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬Àµ¤·¤¯¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ò½ý¤á¤º¤ËÄ¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÒÀ¤Âå¤â¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ»þ¤Î½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ÏÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¡¹¤Î¼êÆþ¤ì¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£