¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTIGORA¡Ê¥Æ¥£¥´¥é¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥º¥ì¤Ê¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥é¥¹¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤ËºÇÅ¬¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÎÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯ºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â»îºî¤È²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Ãæ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥é¥¹¤¬´°À®¤·¤¿¡£
Æ±ÉÊ¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëTR90ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£Æ¬Éô¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Û¡¼¥ë¥É¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Ãæ¤Ç¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¡Åö¤¿¤êÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥·¥ê¥³¥óÀ½¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë¥Î¡¼¥º¹â¤òÄ´À°¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤À¤È¤¤¤¦¡£ÍðÈ¿¼Í¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î·ÚÎÌÊÐ¸÷¥ì¥ó¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆ±ÍÍ¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢´Ý·¿¤È»Í³Ñ·¿¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë·Á¾õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄÉµá¤·¡¢ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î·ÚÎÌÊÐ¸÷¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Çö¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥ì¥ó¥º¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤À¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï³Æ2999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¤Ï999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
