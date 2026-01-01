FAÀë¸À¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¤¬»ÄÎ±·èÃÇ¡¡¡Ö26Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅÐÈÄµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤éÀµ¼°¤Ê³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢±ÛÇ¯¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿°ÛÎã¤ÎÄ¹´üÀï¤Ëà¥Ô¥ê¥ª¥Éá¤òÂÇ¤Ä·Á¤ÇÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤ëµåÃÄ¤Ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¥é¥ó¥¯¡ÊÊä½þ¤¬É¬Í×¤ÊB¥é¥ó¥¯¡Ë¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´ÉôÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ê¸¢Íø¤ò¡Ë¹Ô»È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡FAÀë¸À¤·¤¿11·î9Æü¡£ÅìÉÍ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é66Æü¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤âÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¶âÁ¬ÌÌ¤Î¾ò·ïÄó¼¨¤³¤½¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ÍÆÀ¤Ï³ºÅöµåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¼¡Âè¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÉÍ¤Îºòµ¨Ç¯Êð¤Ï¿äÄê1²¯5000Ëü±ß¡£¿ÍÅªÊä½þÅù¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëB¥é¥ó¥¯¤Ë³ºÅö¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤êÄ¹´üÀï¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤º¡¢µåÃÄ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£Àë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤ëµåÃÄ¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢°ì¸þ¤Ëà¸÷á¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢°Å¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆü¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ë¤è¤ê°ìÁØ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ºß¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤ÈËÜµòÃÏ¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î2µòÅÀ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î·¹¼Ð¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åêµå¤ò³«»Ï¡£·Ú¤á¤ÎÎ©¤ÁÅê¤²¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä´À°¤Ï½çÄ´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Í¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ÏÂæÏÑµå³¦¤«¤é25ºÐ±¦ÏÓ¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¥×¥íÄÌ»»76¾¡¤ò¸Ø¤ëÅìÉÍ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡Ö26Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£²ù¤¤¤ÎÌµ¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ò¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìÉÍ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ëº£µ¨·ÀÌó¤ò¹¹²þÍ½Äê¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹±¦ÏÓ¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£