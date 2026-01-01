Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¡¡32¿Í»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤±¤¬¡¡¥¿¥¤ÅìËÌÉô
¥¿¥¤ÅìËÌÉô¤Ç14Æü¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î¹©»öÍÑ¤ÎÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ±ÊÂç²ðµ¼Ô¡¦NNN¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ
¡Ö¹©»öÍÑ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·¤ÆÎó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îó¼Ö¤¬Âç¤¤¯¤¨¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤ÅìËÌÉô¤Î¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¤Ç14Æü¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î¹©»ö¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¤ª¤è¤½10¥á¡¼¥È¥ë²¼¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éµß½Ð¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Îó¼Ö¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡×
¾×ÆÍ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎó¼Ö¤ÏÃ¦Àþ¤·¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬»àË´¤·¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îó¼Ö¤Ï3Î¾ÊÔÀ®¤Ç¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢»ö¸ÎÅö»þ170¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿ô¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ú¤Â³¤¡¢µß½õ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£