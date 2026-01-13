¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬MF¥®¥ã¥é¥¬¡¼³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡Ä°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó74²¯±ß¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Éüµ¢¤Ë
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï14Æü¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¡ÖÄ¹´ü¡×¤È¤Î¤ßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2031Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯È¾·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ4000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó74²¯±ß¡Ë¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉé½ý¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î¤Ë¤Ï¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¡¢Ìó3¥«·îÄøÅÙ¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÃæÈ×¤ÎÀïÎÏÊä½¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£Åö½é¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¸ò¾Ä¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡È¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É¤ËÀ®¸ù¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ä¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶½Ê³¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥¯¥é¥Ö¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¡Ê·èÃÇ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤À¤è¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤·¡¢¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ä»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¡ÖÄ¹´ü¡×¤È¤Î¤ßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2031Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯È¾·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ4000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó74²¯±ß¡Ë¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ä¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶½Ê³¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥¯¥é¥Ö¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¡Ê·èÃÇ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤À¤è¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤·¡¢¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ä»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ú¸ø¼°È¯É½¡Û¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬ÃæÈ×Êä¶¯¡ª ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤«¤é¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤ò³ÍÆÀ
¡ÈI'm here to give everything.¡É pic.twitter.com/ECxshCP2AZ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2026