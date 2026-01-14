¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àSD¥Ñ¥é¥Æ¥£¥Á»á¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÎ»¸å¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢Éüµ¢¤¬·èÄê¡Ä¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÊSD½¢Ç¤¤Ø¡Ö´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï14Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ñ¥é¥Æ¥£¥Á»á¤¬2·î¤«¤é¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß53ºÐ¤Î¥Ñ¥é¥Æ¥£¥Á»á¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊMD¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥¼¥Õ¥¹¥¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤é¤Î³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¶¯²½ÉôÌç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIGC¡Ë¤«¤é2Ç¯È¾¤Î³èÆ°¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î½èÊ¬¤¬ÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ËÉüµ¢¡£¥è¥Ï¥ó¡¦¥é¥ó¥°SD¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±SD¤È¤·¤Æ¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«4¥«·î¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥ô¥£¥Ê¥¤¡¦¥Ù¥ó¥«¥Æ¥·¥ã¥à»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö1·î¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÈà¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÂàÇ¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥é¥Æ¥£¥Á»á¤Ï¡Ö´õË¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ô¥£¥Ê¥¤¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÌò°÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥Æ¥£¥Á¤Î°ÜÀÒÀè¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç¸½ºß18°Ì¡£1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÎ»¸å¤Î2·î¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎºÆ·ú¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
