¥ê¥Ó¥¢¥ó¤¬²¼Íî¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö11:03¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:03¡Ë
¥ê¥Ó¥¢¥ó¡ãRIVN¡ä¡¡17.25¡Ê-1.61¡¡-8.51%¡Ë
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤Î¥ê¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¡ãRIVN¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£±£µ¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£²£°¡ó°Â¤¤¿å½à¡£´üÂÔÃÍ¤¬²áÅÙ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ê¥¹¥¯¡¦¥ê¥ïー¥É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±¼Ò³ô¤Ï¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ÎÊÑÆ°¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¦£Á£É¥Çー°Ê¹ß¡¢»Ô¾ì¤¬£Á£ÉÊ¬Ìî¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¤·¡¢£Á£É´ØÏ¢¤ÎºàÎÁ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ë¡Ö£Ò£²¡×¤ÎÅêÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¹â²á¤®¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö(EV)¤È¼ÖÎ¾¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÅÅÆ°¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤äÅÅÆ°SUV¤Ê¤É¤ÎÊÆ¹ñÀ½¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ä¾¦¶È¸ÜµÒ¤ËÄ¾ÀÜÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ºÆ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ÖÎ¾¤Î½¤Íý¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢½¼ÅÅ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥ê¥Ó¥¢¥ó¡ãRIVN¡ä¡¡17.25¡Ê-1.61¡¡-8.51%¡Ë
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤Î¥ê¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¡ãRIVN¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£±£µ¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£²£°¡ó°Â¤¤¿å½à¡£´üÂÔÃÍ¤¬²áÅÙ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ê¥¹¥¯¡¦¥ê¥ïー¥É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±¼Ò³ô¤Ï¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ÎÊÑÆ°¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¦£Á£É¥Çー°Ê¹ß¡¢»Ô¾ì¤¬£Á£ÉÊ¬Ìî¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¤·¡¢£Á£É´ØÏ¢¤ÎºàÎÁ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ë¡Ö£Ò£²¡×¤ÎÅêÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¹â²á¤®¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö(EV)¤È¼ÖÎ¾¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÅÅÆ°¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤äÅÅÆ°SUV¤Ê¤É¤ÎÊÆ¹ñÀ½¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ä¾¦¶È¸ÜµÒ¤ËÄ¾ÀÜÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ºÆ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ÖÎ¾¤Î½¤Íý¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢½¼ÅÅ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ