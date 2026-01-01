Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ËËÌ³¤Æ»¤Îº¬¼¼²­¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤ë³ÎÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö90¡óÄøÅÙ¡×¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î³¤°è¤ä³èÃÇÁØ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë³ÎÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀéÅç³¤¹Â¤äÆüËÜ³¤¹Â±è¤¤¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îº¬¼¼²­¤Ç¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.8¤«¤é8.5ÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö80¡óÄøÅÙ¡×¤«¤é¡Ö90¡óÄøÅÙ¡×¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î³ÎÎ¨¤ÏÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³¤È¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÞ¤Ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¤È¤­¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£