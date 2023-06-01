´´Éô¤ÎÉô²°¤Ï¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¡¢É÷ÄÌ¤·ÎÉ¤¯¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î¿×Â®²½¤ò¡¡¿Í»ö±¡¤¬°ÜÅ¾¤òÁ°¤Ë¿·Ä£¼Ë¤ò¸ø³«
¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎºÎÍÑ¤äÆ¯¤Êý¤Ë·È¤ï¤ë¡Ö¿Í»ö±¡¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Ä£¼Ë¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
°ÜÅ¾¤òÁ°¤Ë¿·¤·¤¤Ä£¼Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í»ö±¡¤¬Ä£¼Ë¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï1948Ç¯¤ÎÈ¯Â°ÊÍè3²óÌÜ¤Ç¡¢2002Ç¯2·î°ÊÍè¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£ÅÙ¤Î¿·Ä£¼Ë¤ÏÌ±´Ö¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¼çÍ×ÉôÌç¤ò¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉôÌç´Ö¤Ë¤ÏÊÉ¤Ê¤É¤Î»ÅÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í»ö±¡¥È¥Ã¥×¤ÎÁíºÛ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢´´Éô¤Î¸Ä¼¼¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉôÌç´Ö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾å»ÊÉô²¼¤È¤¤¤Ã¤¿³¬ÁØ´Ö¤â´Þ¤á¤ÆÉ÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò¤Ï¤«¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¯¿·Ä£¼Ë¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃæ·ø¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ·èÄê¤·¡¢ÆâÁõ¤ä¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¦°÷¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·Ä£¼Ë°ÜÅ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ã«Àî°ìÌé¿³µÄ´±¤Ï¡¢¿·Ä£¼Ë¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í»ö±¡¤ÏÃæ±û¾ÊÄ£¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾®¤µ¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¤Î¾ÊÄ£¤Ë¤â¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤«ABW¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥Ù¡¼¥¹¥É¡¦¥ï¡¼¥¥ó¥°¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í»ö±¡¤Î°ÜÅ¾¤Ï16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½µËö¤òÃæ¿´¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢¤Û¤Ü1¥«·î¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£