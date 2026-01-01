¥¤¥é¥óÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¡¢»à¼Ô2500¿ÍÄ¶¤«¡¡¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¼õ¤±¡ÄÊÆ¹ñ¤ÏÃæÅì¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉôÍ×°÷¤ÎÂàÈò³«»Ï
¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç¡¢»à¼Ô¤¬2500¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö²ðÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¤¥é¥ó¤ÏÊóÉü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃæÅì¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉôÍ×°÷¤ÎÂàÈò¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯¹³µÄ¥Ç¥â¤ÎÃÆ°µ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2571¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹³µÄ¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢·³»ö²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉô¤ÎÍ×°÷¤òÍ½ËÉÅª¤ËÂàÈò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¤Ç¤â¡¢Í×°÷¤Î°ìÉô¤¬ÂàÈò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤ò¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¤ÊÆ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÅö¶É¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÊÆ·³²ðÆþ¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿º®Íð¤¬¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£