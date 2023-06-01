¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤FRBµÄÄ¹¤ò¡ÈÁÜºº¡É ¶âÍøÀ¯ºö¤á¤°¤ê¡ÈÀ¯¼£²ðÆþ¡É ¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÎÄÂ¾å¤²¡¦¸ÛÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡Únews23¡Û
14Æü¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿³ô²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¶âÍøÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤òÅÙ¡¹ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤¤¤Þ¤ä¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬¸¡»¡Åö¶É¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤â¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸¢°Ò¡×¤ä¡Ö¶¯¤µ¡×¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÝÄ§¡ÖÏÉ¡×¤ÎÄ¦¹ï¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤³¤³¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡Ê·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¤Ï¡ËÍ½»»¤ò¿ô½½²¯¥É¥ë¤âÄ¶¤¨¤¿¡£Èà¤ÏÌµÇ½¤«¡¢ÉÔÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÌµÇ½¡×¤È¤³¤²¼¤í¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡£¤½¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ËÂÐ¤·¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢FRBËÜÉô¤ÏÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹©»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬µ¬ÌÏ¤òµ¶¤ê¡¢Â¿³Û¤ÎÍ½»»¤òÍ×µá¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊµîÇ¯7·î¡Ë
¡Ö¡Ê¹©»öÈñÍÑ¤Ï¡Ë31²¯¥É¥ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¾¯¤·¡¢¤¤¤ä¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤¿¡£27²¯¥É¥ë¤¬31²¯¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢FRB¤Ï¡Öº¬µò¤ò·ç¤¯¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»áËÜ¿Í¤¬ÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤ÇÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FRB¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹
¡Ö¤³¤ÎÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷¤È°µÎÏ¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤ÇÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×
²¿ÅÙ¤â¤Ä¤Ð¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤ÎÀ¯¸¢ÈãÈ½¤Ç¤·¤¿¡£
FRB¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹
¡ÖÁÜºº¤Ï¸ý¼Â¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£FRB¤¬º¬µò¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶âÍø¤òÀßÄê¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤ä¶¼¤·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤«¤ÎÏÃ¤À¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇFRB¤ËÂÐ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·Íø²¼¤²¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ä¤Å¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊµîÇ¯6·î¡Ë
¡ÖFRB¤Ë¤Ï¶ò¤«¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÏÍø²¼¤²¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊµîÇ¯7·î¡Ë
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ÏÍø²¼¤²¤òµñÈÝ¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢ÁÜººÃå¼ê¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£²ó¤ÎÁÜºº¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎòÂå¤ÎFRBµÄÄ¹¤é14¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
FRB¤ÎÎòÂåµÄÄ¹¤é¤ÎÀ¼ÌÀ
¡ÖÁÜºº¤ÏFRB¤ÎÆÈÎ©À¤òÂ»¤Ê¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤»î¤ß¤À¡×
À¯¸¢Æâ¤«¤é¤â·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ï¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë°±Æ¶Á¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁÜºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÁíºÛ¤é¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ø¤ÎÏ¢ÂÓ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤ä¥«¥Ê¥À¶ä¹Ô¡¢´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Ê¤É10µ¡´Ø°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬FRB¤ØÀ¯¼£²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡Ä
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡ÌÚÆâÅÐ±Ñ»á
¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬FRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬À¯¼£Åª¤ËÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¯¼£²ðÆþ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢¥É¥ë¤Î¿®ÍÑÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¬¥É¥ë¤Î»ñ»º¡¢³ô¡¦ºÄ¸¢¤Ê¤É¡Ê¶â¤Ê¤É¤Ë¡Ë¤ª¥«¥Í¤ò°Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥ë°Â¡¦³ô°Â¡¦ºÄ·ô°Â¤È¡¢¥È¥ê¥×¥ë°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥É¥ë¤¬¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó±Æ¶Á¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¡£
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡ÌÚÆâÅÐ±Ñ»á
¡ÖµÞÂ®¤Ê±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³ô¤â²¼¤¬¤ë¡£Í¢½Ð´ë¶È¤Î¼ý±×¤â°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¸ÛÍÑ¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¤Ö¤ì¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×