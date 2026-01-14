¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¼çÍ×4¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¶¯²½¡¢¡Ö¶âÇþ¡×¤ÎÃæÌ£¤ò¥Ó¡¼¥ë²½¤·¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¼ûÍ×¤Î´µ¯¤ò¿Þ¤ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ÈºÇ¹â¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¤¤¡£¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¡¼¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¼çÍ×4¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥ê¥å¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£È¯Çä3Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÉÓ¡¦Ã®¼è°·Å¹ÊÞ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬ÂÐÁ°Ç¯104¡ó¤È¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤äÃæÌ£¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬ÂÐÁ°Ç¯118¡ó¤È¿Ä¹¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢10·î¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼çÍ×4¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¶âÇþ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæÌ£¤Î¥Ó¡¼¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¼ûÍ×¤ò´µ¯¡£°ú¤Â³¤¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈºÇ¹â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¿¿Ùõ¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¹ñÆâ¼òÎà»ö¶È¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¡Ê¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¼òÎà»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇÁ°Ç¯Èæ103¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËRTD¤¬108¡ó¤È¿Ä¹¤·¤¿Â¾¡¢¥Ó¡¼¥ëÎà¤â102¡ó¤ÈÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¼ÒÄ¹ À¾ÅÄ±Ñ°ìÏº»á¤¬°§»¢¡£¡Ö¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬2000Ç¯¤«¤é²£¤Ð¤¤·¹¸þ¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢Êª²Á¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¡£ÉÙÍµÁØ¤Ï2000Ç¯¤«¤é2ÇÜÁý¤È¤Ê¤ê¡¢³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¡Ö¹ñÆâ¼òÎà»Ô¾ì¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç¤Ç½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬5Îà´¶À÷¾É°Ü¹Ô¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤»Ô¾ì¤â²óÉü·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ª¼ò¤Î²ÁÃÍ¤¬ºÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ª¼ò¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢º£¸å»Ô¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼òÎàÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤ª¼ò¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤òÁÇÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¤ª¼ò¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î°éÀ®¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥ºÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹ñÆâ¼òÎà»Ô¾ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌÍÆÎÌ¹½À®Èæ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢1995Ç¯¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥ëÎà¤¬72¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï53¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆRTD¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢¥ï¥¤¥óÅù¤¬31¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö¼Ò¤ÏÉý¹¤¤¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êÉÊ¼Á¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÀïÎ¬¤³¤½¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÏRTD¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¡Ý196¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¡£Ç¯´Ö8000ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ø³ÑÉÓ¡Ù¤Î¿·TV¡ÝCM¤òÊü±Ç¡£Å¹Æ¬ÈÎÇä¤¬ÂÐÁ°Ç¯Èæ111¡ó¤ÈÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇºÆÀ¸ÇÀ¶È¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ø»³ºê¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ISC2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ë¾å½é¡¢3Ç¯Ï¢Â³Á´ÉôÌçºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØSUNTORY FROM FARM¡Ù2ÉÊ¤¬IWC2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Âçºå¹©¾ì¤¬¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÆüËÜ¤Î¹©¾ì¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êÉÊ¼Á¤¬À¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÎÏÀâ¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÇä¾å·×²è¡Ê¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼òÎà»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇÁ°Ç¯Èæ103¡ó¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢RTD¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼Îà¤ª¤è¤Ó¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ëÎà¤Ï101¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î·×²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÂÐÁ°Ç¯Èæ¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ï98¡ó¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤òÄÌ¤¸¤ÆºòÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¿å½à¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ó¡¼¥ë»Ô¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Æ± ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌçÄ¹¤ÎÂ¿ÅÄÆÒ»á¤¬º£Ç¯¤Î¥Ó¡¼¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤Î¥Ó¡¼¥ë»ö¶ÈÈÎÇä¤Î¼ÂÀÓ¡Ê¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë99¡ó¤Î6528Ëü¥±¡¼¥¹¡ÊÂç¤Ó¤ó´¹»»¡Ë¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤¬93¡ó¤È¶ìÀï¡£¡Ø¶âÇþ¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤â99¡ó¤ÈÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï104¡ó¤Î651Ëü¥±¡¼¥¹¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï339Ëü¥±¡¼¥¹¤Î118¡ó¤ÈÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬Ìö¿Ê¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï°ìºòÇ¯¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³ÊÂÓ¡¢¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É²Á³ÊÂÓ¡¢¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼²Á³ÊÂÓ¤ò¼´¤Ë¿·¼ûÍ×ÁÏÂ¤¶°è³ÈÂç¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ç¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¶èÀÚ¤ê¡¢²Á³ÊÂÓ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡Ö¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Î1¡Á9·î¤Î»Üºö¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄó°Æ¤·¡¢¡ÈÆü¡¹¡¢²È¤Ç°û¤à¤Î¤Ë°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ó¡¼¥ëÎà¡É¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¡Ø¶âÇþ¡ÒÅü¼Á75¡ó¥ª¥Õ¡Ó¡Ù¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ10·î°Ê¹ß¡¢¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Ï¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Á³ÊÂÓ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï3500Ëü¥±¡¼¥¹¡ÊÂç¤Ó¤ó´¹»»¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¡¢10·î¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤òµ¡¤Ë¡Ö¶âÇþ¡×¤ò¥Ó¡¼¥ë²½¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢1ËÜ¤Î´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ßÀÚ¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡Ê2019Ç¯Ê¿¶Ñ»þ´ÖÌó15Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯Ê¿¶Ñ»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¡§Æ±¼ÒWEBÄ´ºº¡Ên¡á200¡Ë¡Ë¤·¡¢¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡Ù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¡¦²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¦¿´ÃÏÎÉ¤¤Í¾±¤¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ó¡¼¥ë¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÃæÌ£¤òÂçÉý²þÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¡¦¿´ÃÏÎÉ¤¤ÎÉ¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤ß¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡Ö3·î¤«¤é¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÁÊµáÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È¡¢7¤Ä¤Î¥°¥é¥¹¤¬É¬¤º¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡É¤Î½ã¿èÁÛµ¯¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¾å¾º¡£¡ÈÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡É¥¤¥³¡¼¥ë¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìºòÇ¯3·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤·ï¿ô¤¬0.7ËüÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ºòÇ¯12·î»þÅÀ¤Ç¤Ï2.8ËüÅ¹¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬Ãå¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ö°ìÊý¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬À¸¥Ó¡¼¥ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤ë¡Ù¤ä¡Ø¹¢¤Ç°û¤ß´³¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¤É¤´¤·¤òÌû¤·¤à¥Ó¡¼¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤ëÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤òºþ¿·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæÌ£¤Ï¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸å¸ý¤¬Ìû¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸¶ÎÁÇÛ¹ç¤È»Å¹þ¾ò·ï¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃæÌ£¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥Ö¥ë¡¼¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥¥ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅü¼Á¥¼¥í¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¡¢º£Ç¯¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿·¤¿¤ÊTV¡ÝCM¤âÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¶¯²½¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¿·TV¡ÝCM¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³Ê´¶¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆºòÇ¯¡Ø¥Ù¥¼¥ë¥º¡Ù¤òÈÎÇä¡£·ò¹¯µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤«¤é¤À¤ò»×¤¦¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡Ù¤òÅ¸³«¡£¤½¤·¤Æµ¤Ê¬²òÊü¡Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ë¥Ë¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡Ù¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î3Âç¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î°ûÍÑ½Å»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¡¢²òÊü´¶¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬2022Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢µ¤Ê¬³«Êü¥Ë¡¼¥º¸þ¤±¾¦ÉÊ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡Ù¤ÎÃæÌ£¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸åÌ£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ç»¿§Çþ²ê¤ÎÈæÎ¨¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î³èÆ°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10·î¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤Þ¤Ç¤Ï¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£10·î°Ê¹ß¤Ï¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Î¥Ó¡¼¥ë²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥Ó¡¼¥ë»ö¶ÈÈÎÇä·×²è¡Ê¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇÂÐÁ°Ç¯Èæ101¡ó¤Î6570Ëü¥±¡¼¥¹¡ÊÂç¤Ó¤ó´¹»»¡Ë¤ò¸«¹þ¤à¡£ÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Ï9·î¤Þ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐÁ°Ç¯Èæ96¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹·×²è¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÏÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤â¤·¤¯¤ÏÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ÎÈÎÇä¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£°ú¤Â³¤¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈºÇ¹â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¿¿Ùõ¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡áhttps://www.suntory.co.jp/beer