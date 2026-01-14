¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤êÅ¹¤Ê¤É2Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤ë1·î14Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤ò¥Ç¥Ë¡¼¥ºÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È¼Ì¿¿±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤ò¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤êÅ¹¡¦ÃÓÂÞÌÀ¼£ÄÌ¤êÅ¹¤Î2Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤À¤¬¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤È¥°¥é¥¹¤â¤¤¤Á¤´¤â½Ä¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦½é¡ª¡©¤Î¡Ö±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù»Ä¤·¤òËÉ¤°¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾ÞÌ£¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï52Ç¯Á°¤ÎÁÏ¶È»þ¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ä¥Ê¥¿¡¦¥Ç¡¦¥³¥³¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¹Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤äÅí¤Ê¤É½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ËÇº¤à¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤È»îºî¤ò½Å¤Í¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢²£¤«¤é¸«¤ì¤Ð¿©¤Ù¤¤ê¤ä¤¹¤¤¿·È¯ÁÛ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¶áº¢¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¢¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï54¡ó¡£¤µ¤é¤ËÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£SNS¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ä±Ç¤¨¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ÎÌäÂê¤Î°ìÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¡Ö±Ç¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÀµÌÌ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï²£¤«¤é¸«¤ë¤È·Á¤âÎÌ¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¡×¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¬¥é¥¹¹©¾ì¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÃ¼ì¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤ä»ö¶È½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤ÈÌó1Ç¯¡£Åìµþ¡¦ÃæÌî¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¾Ë»Ò¹©Ë¼¡×¤Î¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¡¦ÃæÂ¼¾»±û»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿á¤¥°¥é¥¹¤Î¼êË¡¤È¡¢µæ¶Ë¤Î¿¦¿Íµ»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¤Ê¥°¥é¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÀ½Ë¡¤ò³ÎÎ©¡£±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥°¥é¥¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ï2023Ç¯¤Ç464Ëü¥È¥ó¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë231Ëü¥È¥ó¤¬»ö¶È·Ï¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖmottECO¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤«¤¹¤Î¿©ÉÊ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¥í¥¹ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÃÇÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Îµ¨Àá¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥Ä¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬¡¢ÎÌ¤â²Á³Ê¤â¤Û¤Ü¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ÎÇ»¸ü¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´´¶¡×¤ä¡Ö±Ç¤¨´¶¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¬´°àú¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
