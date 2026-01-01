¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡ÖÍÈ¤²µû¤ÎÇòºÚ¤¢¤ó¤«¤±¥·¥ç¥¦¥¬É÷Ì£¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÍÈ¤²µû¤ÎÇòºÚ¤¢¤ó¤«¤±¥·¥ç¥¦¥¬É÷Ì£¡× ¡Ö¥«¥Ö¤ÈÌýÍÈ¤²¤Èº«ÉÛ¤Î¼ÑÊª¡× ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤¤Ê¤³¥è¡¼¥°¥ë¥È¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ëÏÂ¿©¤Î¸¥Î©¤Ç¤º¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¥ê¥ó¥´¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÍÈ¤²µû¤ÎÇòºÚ¤¢¤ó¤«¤±¥·¥ç¥¦¥¬É÷Ì£
½Ü¤ÎÇòºÚ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍñÇò¤Ç¤È¤¸¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤Î¤¢¤ó¤«¤±¡£¥·¥ç¥¦¥¬¤Ç¥«¥é¥À¤òÆâÂ¦¤«¤é²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§378Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¼ò ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸2
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¡ãÇòºÚ¤¢¤ó¤«¤±¡ä
ÇòºÚ 2Ëç
Çò¥Í¥® (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)10cmÊ¬
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸2
¿å 200ml
±ö¹í Âç¤µ¤¸2
ÍñÇò 2¸ÄÊ¬
¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸2
¿å Âç¤µ¤¸2
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤»¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¡ãÇòºÚ¤¢¤ó¤«¤±¡ä¤ÎÇòºÚ¤Ï¡¢Á¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤ÆÄ¹¤µ5cm¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤Ï170¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
2. ¿å¤È±ö¹í¤ò²Ã¤¨¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼Ñ¤ë¡£¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤·¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¤ë¡£
3. ¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥È¥í¥ß¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤éÍñÇò¤ò²Ã¤¨¡¢ÍñÇò¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
4. ²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ö¥ê¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç¥«¥é¥ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤ë¡£
5. (4)¤ÎÌý¤ò¤¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(3)¤Î¤¢¤ó¤ò¤«¤±¡¢¾å¤Ë¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥Ö¤ÈÌýÍÈ¤²¤Èº«ÉÛ¤Î¼ÑÊª
¹ï¤ßº«ÉÛ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤À¤·¤¬°ú¤±¤Æ¡¢¶ñºà¤Ë¤â¤Ê¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£Áá¤¯¼Ñ¤¨¤ë¥«¥Ö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ÑÊª¤¬´°À®¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§124Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ÌýÍÈ¤² 1Ëç
º«ÉÛ (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸2(5g)
¿å 200ml
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
ÌýÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÌýÈ´¤¤·¡¢²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Éý1cm¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£º«ÉÛ¤Ï¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¦¡£
Íî¤È¤·³¸¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¼å²Ð¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¡¢¥«¥Ö¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¤¤¤ÆÌ£¤ò´Þ¤Þ¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥¢¥Ã¥×¥ë¤¤Ê¤³¥è¡¼¥°¥ë¥È
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ç´Å¤¯¼Ñ¤¿¥ê¥ó¥´¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡£¤¤ÊÊ´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¹ç¤¦¡ª¡¡¤ªÊ¢¤ËÍ¥¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§149Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥ì¥â¥ó½Á ¾®¤µ¤¸1
¥Ï¥Á¥ß¥Ä Âç¤µ¤¸2
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È 150g
¤¤ÊÊ´ ¾®¤µ¤¸2
¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾¯¡¹
ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤ë»þ´Ö¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2. ´ï¤Ë¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÆþ¤ì¤Æ(1)¤ò¤Î¤»¡¢¾å¤«¤é¤¤ÊÊ´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿¶¤ë¡£
