¡Èµë¿©¡É¤ò¾®³ØÀ¸¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¾¦ÉÊ²½¼Â¸½¡¡¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ£¹¤á¤¿¤¤¡×¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÏ¢·È
µë¿©¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ç¡¢Ì£¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ç®¿´¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¿Íµ¤µë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃÏ°è¤ÎÌ£¤È¤·¤Æ¹¤á¤¿¤¤¤È¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·14Æü¡¢±Ø¹½Æâ¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¶è¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¡£
µë¿©¤Ç¤â¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¶ñºà¤Çºî¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤òÌý¤ÇÍÈ¤²¤¿ÃÏ°è¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÂçÅÄ¶èÄ¹¡¦ÎëÌÚ¾½²í¤µ¤ó¡§
¡Ê¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¤Ï¡Ë30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÂçÅÄ¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¡£ÂçÅÄ¤Îµë¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¶ñºà¤¬¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÈÎÇä¤ËÅö¤¿¤êÌôÌ£¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¾¡¢¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ï¡Öµë¿©¤Ç½Ð¤ë¤È¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖºÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¤¢¤Þ¤êÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤ÊÌ£¤òºî¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¤È¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¿§¡¹¤Ê¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤»¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ë¤âÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï»î¿©ÈÎÇä¤Ê¤É¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤Ê¤É¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤ÍÄêÈÖ¾¦ÉÊ²½¤ò¼Â¸½¡£
º£²óÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤·¡¢º£¸å¤ÏÁ´¹ñÈÎÇä¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¤¦¤É¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡¡±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡¦°ËÆ£¹°²í¤µ¤ó¡§
»ä¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤¤¾¦ÉÊÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªÅ¹ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡£