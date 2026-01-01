¡Ö24¡×¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤ò²¥¤êÂáÊá
Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö24¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤ò²¥¤Ã¤¿¾å¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Ï1·î12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¤êÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤¬±¿Å¾¼ê¤ò¹¶·â¤·¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾¼ê¤Ë°åÎÅ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ê¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¸áÁ°4»þº¢¤Ë¹´ÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó790Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÄîÆü¤Ï2·î2Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÍý¿Í¤ÏNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂáÊáÎò¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤ÈÊÝ¸î´Ñ»¡°ãÈ¿¤Ç48Æü´Ö¤Î·ºÌ³½êÀ¸³è¤ò·Ð¸³¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ÚºáÍÆµ¿¤Ï¸å¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï°ãË¡U¥¿¡¼¥ó¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Ï1·î12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¤êÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤¬±¿Å¾¼ê¤ò¹¶·â¤·¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾¼ê¤Ë°åÎÅ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ê¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂáÊáÎò¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤ÈÊÝ¸î´Ñ»¡°ãÈ¿¤Ç48Æü´Ö¤Î·ºÌ³½êÀ¸³è¤ò·Ð¸³¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ÚºáÍÆµ¿¤Ï¸å¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï°ãË¡U¥¿¡¼¥ó¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£