Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¡×¼ðáçºÙË¦¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿··¿¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÉ¸ÅªÊ¬²òµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡Ö¼ðáçÆâ¥ï¥¯¥Á¥ó¥¥á¥éÊ¬»Ò¡ÊiVAC¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿··¿Ê¬»Ò¤ò¼ðáçºÙË¦Æâ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÌÈ±Ö´Æ»ë¤òÆ¨¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¡×¼ðáçºÙË¦¤ËÌÜ°õ¤òÉÕ¤±¤Æ²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÈ±Ö±þÅú¤ò³èÀ²½¤Ç¤¡¢¤¬¤ó¤ÎÌÈ±Ö´²ÍÆ¤È¤¤¤¦°å³ØÅªÆñÂê¤Î¹îÉþ¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÏÀÊ¸¤Ï8Æü¡¢±Ñ²Ê³Ø»ï¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼ÅÅ»ÒÈÇ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Î¼ðáçºÙË¦¤ÏÌÈ±Ö·Ï¤Î´Æ»ëÌÖ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡ÖÆ©ÌÀ¥Þ¥ó¥È¡×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£½¾Íè¤ÎÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ°õ¤ò·ç¤¡¢Àµ¾ïºÙË¦¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¼ðáçºÙË¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¸Åª¤òÄê¤á¤é¤ì¤º¡¢¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌµþÂç³Ø²½³Ø¡¦Ê¬»Ò¹©Äø³Ø±¡¤ÎÄÄË²¡Ê¤Á¤ó¡¦¤Û¤¦¡Ë»á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Æ±ÂçÌ¤Íèµ»½Ñ³Ø±¡¤ÎÀÊ·úÃé¡Ê¤»¤¡¦¤±¤ó¤Á¤å¤¦¡ËÉû±¡Ä¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¿¼圳ÏÑ¼Â¸³¼¼¡Ê¹Åì¾Ê¤Î¸¦µæ½ê¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¹©³ØÅª¤Ë²þÊÑ¤·¡¢¿··¿Ê¬»ÒiVAC¤ò³«È¯¤·¤¿¡£iVAC¤ÏºÙË¦É½ÌÌ¤ÎÆÃÄê¤Î¼õÍÆÂÎ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¼ðáçºÙË¦Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î³èÀ²½¤òÍÞ¤¨¤ëPD-L1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÇË²õ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÁªÊÌ¤·¤¿¹³¸¶¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ðáçºÙË¦Æâ¤Ç¡ÖºÆ¥×¥í¥°¥é¥à²½¡×¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÌÈ±Ö±þÅú³èÀ¤ò»ý¤ÄÃÇÊÒ¤Ø¤È²Ã¹©¤µ¤ì¡¢¼ðáçºÙË¦É½ÌÌ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼ðáçºÙË¦¤ÎÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡iVACÊ¬»Ò¤¬åÌÌ©¤Ê¸Ç·Á¼ðáç¤ÎÆâÉô¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢ÆâÉô¤Ë¿»Æ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¹³¼ðáç¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÊ»á¤Ï¡Öº£¤ÏÎ×¾²±þÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï´µ¼Ô¤´¤È¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ã»¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤ÎÈ¿Éü²þÎÉ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ²½¤ÈÈÆÍÑ·¿¤Î¤¬¤ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¤Î´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ò²Ì´²Â¡Ë