¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Èµ¾À·¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¡É¡¡¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó²ðÆþ¼¨º¶¤â
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Îµ¾À·¼Ô¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê¿ô¤òÇÄ°®¤·¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¥¤¥é¥ó¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£Àµ³Î¤Êµ¾À·¼Ô¿ô¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢CBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤¬¹³µÄ¼Ô¤Ø¤Î½è·º¤ò»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢SNS¤Ç¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡Ö¹³µÄ¤òÂ³¤±¤í¡ª¡×¡Ö¹ñ²Èµ¡´Ø¤ò¾¸°®¤»¤è¡×¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯½õ¤±¤¬Íè¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼þÊÕ³Æ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ë¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£