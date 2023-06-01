Ç½ÅÐ¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¡Ö¤Û¤Ü¼ýÂ«¡×¤ÈÀ¯ÉÜÄ´ºº°Ñ M7.6¤Î¡ÈÍ¾¿Ì¡É¤Ï¿ôÇ¯Ã±°Ì¤ÇÂ³¤¯¤ª¤½¤ì
À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¤ÎÉ¾²Á¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯12·î¤´¤í¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿°ìÏ¢¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¼ýÂ«¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤ÎM7.6¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦Í¾¿Ì¤ÏÅöÊ¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²È¯ÃÏ¿Ì¤Ï¡È¤Û¤Ü¼ýÂ«¡É ¸¶°ø¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥È¥ëÍ³Íè¤ÎÎ®ÂÎ¡×
ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯12·î¤´¤í¤«¤éÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯6·î¤Î¿ÌÅÙ6¼å¡¢2023Ç¯5·î5Æü¤Î¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤Ë°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬14Æü¤Þ¤È¤á¤¿É¾²Á¤Ç¤Ï¡¢¼î½§»Ô¼þÊÕ¤Ç¤ß¤é¤ì¤¿ÃÏÈ×¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤ÊÃÏ¿Ì³èÆ°¤âÅö½é¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬¡Ö¤Û¤Ü¼ýÂ«¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÎ®ÂÎ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ²¼¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë²¹Àô¿å¤ÎÀ®Ê¬¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃÏµåÆâÉô¤Î¥Þ¥ó¥È¥ë¤«¤é¾å¾º¤·¤¿Î®ÂÎ¤¬ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÈÍ¾¿Ì¡É¤Ï·ÑÂ³ º£¸å¤âM6µé¤Ë·Ù²ü
·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿M7.6¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£M7.6¤ÎÃÏ¿ÌÄ¾¸å¤«¤é¡¢¿Ì¸»°è¤ÏËÌÅì¡¼ÆîÀ¾Êý¸þ¤Ë±ä¤Ó¤ëÄ¹¤µ150¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯6·î¤ËM6.0¡¢11·î¤ËM6.6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³èÈ¯¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢1983Ç¯¤ÎÆüËÜ³¤ÃæÉôÃÏ¿Ì(M7.7)¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Ì¤«¤é¿ôÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¢¤È¤ËM6ÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤â¿ô¤«·î¤«¤éÇ¯Ã±°Ì¤ÇÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë³èÃÇÁØ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÇÁØ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤
2020Ç¯12·î Ç½ÅÐÈ¾ÅçËÌÅìÉô¤Î¼î½§»ÔÉÕ¶á¤Ç·²È¯ÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³«»Ï¡£Æ±»þ¤ËÃÏÈ×¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ³ÌÊÑÆ°¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£
2021Ç¯ ÂÎ¤Ë´¶¤¸¤ëÃÏ¿Ì¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤ë¡£9·î16Æü¤Ë¤ÏM5.1¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¼î½§»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¡£Ç¯´Ö¤Ç¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ò70²ó´ÑÂ¬¡£
2022Ç¯6·î19Æü M5.4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£¼î½§»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¡£
2022Ç¯7·î11Æü ·²È¯ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö²¿¤é¤«¤ÎÎ®ÂÎ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡×¤È¤¹¤ë°Ñ°÷Ä¹¸«²ò¤ò¸øÉ½¡£
2023Ç¯5·î5Æü M6.5¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£¼î½§»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢1¿Í»àË´¡£
2024Ç¯1·î1Æü M7.6¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¤¬È¯À¸¡£²È²°¤ÎÅÝ²õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ»à228¿Í¡£¿Ì¸»°è¤¬Ä¹¤µ150¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ë³ÈÂç¡£
2024Ç¯6·î3Æü ¿Ì¸»°è¤ÇM6.0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£ÎØÅç»Ô¡¦¼î½§»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¡£
2024Ç¯11·î26Æü ÀÐÀî¸©À¾Êý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëM6.6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£¿Ì¸»°è¤ÎÀ¾Ã¼ÉÕ¶á¤Ç³èÈ¯¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
2025Ç¯ ¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÇ¯´Ö¤Ç125²ó¤È¡¢Á°Ç¯¤Î2123²ó¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡£
2026Ç¯1·î14Æü ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬·²È¯ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¼ýÂ«¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£M7.6¤ò¼õ¤±¤¿Í¾¿Ì³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
