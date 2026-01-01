¡ÈÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¡É¤È¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅÁÃ£¡¡»Ë¾åºÇÃ»ÆüÄø¤Ç½°±¡Áª¤«
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¹âÃÍ¹¹¿·¡¢°ÙÂØ¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤ËÀ¤³¦°ä»º¡¦Ë¡Î´»û¤òË¬¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¤½¤Î¸å¡¢´±Å¡¤ØÌá¤ë¤È»öÂÖ¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
14ÆüÍ¼Êý¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È2»þ´Ö¶á¤¯²ñÃÌ¡£
23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡§
¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡Ê²ò»¶¤Ï¡ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÏÁªµó¤Î¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ç²áÈ¾¿ô¤òºÇÄã¸Â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÅê³«É¼Æü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÍè½µ19Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Àµ¼°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦°Â½»´´»öÄ¹¤¬¡ÖÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤²ò»¶¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¾¡¼ê¤ÊÅÔ¹ç¤Ç600²¯»È¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡¢½õ¤±¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Êª²ÁÂÐºö¤Î4·î¤ÎÍ½»»¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¯¶É¤è¤ê¤âÀ¯ºö¤òºÇÍ¥Àè¡¢ÆÃ¤Ë·ÐºÑÀ¯ºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¡×¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ò»¶¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿ÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î»Ë¾åºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤¬ÍÎÏ¡¢2·î3Æü¸ø¼¨¡¢2·î15ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ë°Æ¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡È¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡É¤¬ºÆ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¼´¤È¤¹¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾å¾º¡£
½ªÃÍ¤Ç5Ëü4341±ß23Á¬¤È2ÆüÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ1¥É¥ë159±ß40Á¬Âæ¤ÈÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢¹ñºÄ¤âÇä¤é¤ìÄ¹´ü¶âÍø¤Ï°ì»þ2.185¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡£
Ìó27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£