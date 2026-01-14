¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÁ´¾¡¤Î¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤¬·è¾¡T¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä8¿Í¤¬Îý½¬¾ì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¸¥Ã¥À¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤òÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¡¢16Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡13Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤ÏÁ°Àá¤«¤éÀèÈ¯¤ò8¿ÍÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¡£º£Âç²ñ¤Ï2005Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿2ºÐ²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢3»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡14Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿15¿Í¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Îý½¬¾ì¤Ë¤ÏGKßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)¡¢GK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¡¢DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¡¢DF¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)¡¢MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(CÂçºå)¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)¡¢FWÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)¤Î8¿Í¤¬¸½¤ì¡¢1»þ´Ö¼å¤Û¤É¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å7»þÈ¾¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÏÂè1Àá¡¢Âè2Àá¤ÈÆ±¤¸¸á¸å2»þÈ¾¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ËÌá¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â»î¹ç»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢30ÅÙ¶á¤¯¤ÎÆüÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
