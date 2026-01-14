¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè50ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡Å·¸µ¤¬¡Ö»àÌÇ²óÍ·¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¸ì¤ë
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè50ÏÃ¡ÊÂè3´üÂè3ÏÃ¡Ë¡Ö»àÌÇ²óÞâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ùã¸±¡Ä¾ºÈ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¡È°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡É¡¡Èà¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¼ö½Ñ³¦¤È¼«¸ÊÌ·½â
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2018Ç¯3·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç6Ç¯È¾Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¤¬¡¢Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡Ù¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤¬11·î7Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè50ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Ç¤ÎÂçÎÌ»¦¿Í¤«¤é¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¸×¾ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï²¶¤ò½õ¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦Éú¹õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¹âÀì¤ËÀøÉú¤¹¤ë¶å½½¶å¤¿¤Á¤È¹çÎ®¤¹¤ë¡£°ì¹Ô¤Ï¡Ö¸Þ¾ò¤ÎÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹öÌçáÅ¤ÎÉõ°õ¤Î²ò¤Êý¡×¤È¡Ö²ÃÌÐ·ûÎÑ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÅª¤Èº£¸å¤Î½ÐÊý¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢Å·¸µ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áéªÀ±µÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Å·¸µ¤Ï¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢²ÃÌÐ·ûÎÑ¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¾Á°¤ÈÈà¤Î»ÅÁÈ¤ó¤À¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ÔÃ£¤Î»¦¤·¹ç¤¤¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢»àÌÇ²óÍ·¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¿¤á¤«¶ÃØ³¤¹¤ë¸×¾ó¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬Ëè½µ¸ø³«Ãæ¡£1·î20Æü¤Ë¤ÏÄ±ÁêÌò¤ÎÏ²ÀîÂçÊå¡¢Å·¸µÌò¤Îºç󠄀¸¶ÎÉ»Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£1·î20Æü°Ê¹ß¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤À¡£²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë