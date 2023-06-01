¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡ÙÌ¡²è²È¡¦¹âÕ«¤«¤éÆÃÊÌÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÅþÃå¡¡ÃøÌ¾¿Í¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡·à¾ì¸ø³«Ãæ¤Î¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥ä¥ó´ÆÆÄºî¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡Ù4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¤è¤ê¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÃíÌÜÌ¡²è²È¡¦¹âÕ«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡Ù¤Ï¤Ê¤¼±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤Ê¤Î¤«¡¡4KÈÇ¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÈÍ¾Çò¡É¤ÎÂé¸ïÌ£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø牯Îæ³¹¾¯Ç¯»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂæÏÑ¥Ë¥åー¥·¥Í¥Þ¤Îµð¾¢¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥ä¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤·¤Æ°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£ÂæËÌ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¥ä¥ó¥ä¥ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤Ò¤È²Æ¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯¡£2000Ç¯¤ÎÂè53²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2016Ç¯¤Î±ÑBBC¼çºÅ¡Ö21À¤µª¤Î°ÎÂç¤Ê±Ç²è¥Ù¥¹¥È100¡×¤ÇÂè8°Ì¡¢2023Ç¯¤ÎÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ýー¥¿ー¡Ö21À¤µª¤Î±Ç²è¥Ù¥¹¥È50¡×¤Ç1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø³«¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ªÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅþÃå¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø·ä´Ö¡Ù¡ÊÁ´4´¬¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2026¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¥ª¥ó¥ÊÊÔ2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¹âÕ«¡Ê¥¬¥ª¡¦¥¤¥§¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡£
¡¡¡Ø·ä´Ö¡Ù°ÊÁ°¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØÎÐ¤Î²Î-¼ý½¸·²É÷-¡Ù¡Ê¾å²¼´¬¡Ë¤Ç¤ÏºîÃæ¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡Ù¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¥·ー¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÅù¡¢ËÜºî¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸þ¤±¤ë¹âÕ«¡£º£²óÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¾¯Ç¯¥ä¥ó¥ä¥ó¤¬¼Ì¿¿²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâÆ»¶¶¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥·ー¥ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¾ÝÄ§Åª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡Ö¸å¤í»Ñ¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊâÆ»¶¶¤Ï¡ÖÏÂÊ¿¿·À¸Å·¶¶¡×¤È¤¤¤¤¡¢40Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÕ«¤¬ÂæÏÑ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡¢ËèÆüÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¨¥É¥ïー¥É¥ä¥ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤Î¡ÖÂæËÌ¿Í¡×¤¬Êú¤¯¶¿½¥¤ò¡¢¸«»ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¹¥¤¤ÊÂæÏÑ±Ç²è¤Ç¤¹¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ä¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¼Ì¿¿²È¤Î±ü»³Í³Ç·¡¢±Ç²è¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤¬ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ½µ´Ö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µ¤±Ô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÃÄÄÍÍ£²æ¡¢¥Ð¥ó¥ÉMONO NO AWARE¤Î¥®¥¿ー¡¦¥Üー¥«¥ë¶ÌÃÖ¼þ·¼¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¥Ð¥ó¥ÉBialystocks¤Î¥Üー¥«¥ëÊãÌÚ¸µ¶õ¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÉ¾ÏÀ¤ò¹Ô¤¦ÂçÅç°éÃè¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¡ü¹âÕ«¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ì¡²è²È¡Ë¥¨¥É¥ïー¥É¥ä¥ó¤¬À¸³¶¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿È¬ËÜ¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ì¤Ä¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë――¤½¤ì¤Ï¡ÖÂæËÌ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ÎÂæËÌ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬Æü¡¹¹Ô¤¸ò¤¦¸«´·¤ì¤¿ÂæËÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥É¥ïー¥É¥ä¥ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤Î¡ÖÂæËÌ¿Í¡×¤¬Êú¤¯¶¿½¥¤ò¡¢¸«»ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¹¥¤¤ÊÂæÏÑ±Ç²è¤Ç¤¹¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ä¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÊãÌÚ¸µ¶õ¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡¿Bialystocks¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¡¢À¸¤È»à¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÇØÃæ¡£Áë±Û¤·¤Î¿Í¡¹¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÊÄ¤á¤ë¡£±Ç²è¤ò¤ß¤Æ¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤ß¤Æ¡¢Èô¤Ó¸ò¤¦È·¡£¥Çー¥È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¾è¤Ã¤Æ¡¢ÍëÌÄ¤È¶¦¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥²ー¥à¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¢Îø¡¢¸å²ù¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¡£¹¹¿·¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¤ÎÆü¡¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤ÊÁöÇÏÅô¤ò¸«¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡£
¡ü±ü»³Í³Ç·¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡¿¼Ì¿¿²È¡ËÅÔ»Ô¤¬»ý¤ÄÈá°¥¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë¾È¤é¤¹¡£¥«¥á¥é¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï±ó¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Î¿´¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶á¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¤¬»£¤Ã¤¿¤¢¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¡ü¶ÌÃÖ¼þ·¼¡ÊMONO NO AWARE¡Ë²¿¤ÎÍÑ¤À¤Ã¤±¡£¤¬Êª¸ì¤ò²¡¤·Î®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤¼Áë¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤Ê¤¼ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£Áë¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ÎÌë·Ê¤Ë¤Ê¤ó¤É¤â´é¤¬±Ç¤ë¡£º£¤¸¤Ö¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡£³¨¤¬åºÎï¤Ç¡¢µã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤ÎÍÑ¤À¤Ã¤±¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
¡üÃÄÄÍÍ£²æ¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤Ç¤Õ¤È¸«¤«¤±¤ë³¹³Ñ¤Ë¥Ý¥Ä¥ê¤È¤¿¤À¤º¤à¤¢¤Î¿Í¤ä¤¢¤Î¿Í¤Î¡¢¤É¤³¤«Íê¤ê¤Ê¤µ¤²¤Ç¡¢»þ¤ËÍ¦´º¤Ê¸å¤í»Ñ¡£Èà¤é¤¬¤¢¤ó¤ÊÇØÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦Â¾¤Ê¤¤¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢»ä¤¬ÉáÃÊ±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÍýÍ³¤ò¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡üÂçÅç°éÃè¡Ê·Ý¿Í¡¿±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÉ¾ÏÀ¡Ë¿Í´Ö¤¬¡¢À¸»à¤¬¡¢Åù²Á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Ç¤·¼è¤í¤¦¤È´ë¤ß¡¢Ä©¤ß¡¢Ã¸¡¹¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿±Ç²è¤ò»ä¤ÏÂ¾¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£½ÂÃ«¤Î±Ç²è´Û¤Ç°ìÅÙ¤À¤±´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ°ÊÍè¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¤Ï»ä¤ÎÎÙ¤òÊâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎø¤·¤¯¡¢1¿Í¤ÇÂæËÌ¤ËÈô¤ó¤À¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§ÈäÏª±ã¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖÔ¤»³ÂçÈÓÅ¹¡×¤Ï»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤â¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿·Ê¿§¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¿¤Á¤ò¡¢±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë