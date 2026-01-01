Ìë¡¹¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø0:00¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡£Night Tempo¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡¢androp¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³Ú¶Ê¼ýÏ¿¤â
Ìë¡¹¤¬¡¢3·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø0:00¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ú¹ñ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·óDJ¤ÎNight Tempo¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖNonsense¡×¤ä¡¢androp¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖRay¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»þ·×¤Î¿Ë¤¬Ìë¤Î0»þ¤ò¤µ¤¹½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¡ÈËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¡¢0»þ¤«¤éÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢Ìë¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Ìë¡¹ ¥³¥á¥ó¥È
»þ·×¤Î¿Ë¤¬0:00¤ò»Ø¤¹¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤¿Ìë¤Ç¤â
¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¿´¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ÆÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
1st Album¡Ø0:00¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ
12¶Ê¤ÎÊª¸ì¤È¤È¤â¤ËÆü¾ï¤òËº¤ì¤Æ¡È¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¡É¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢Ì²¤ëÁ°¤Î¤Á¤¤¤µ¤ÊËâË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡È0»þ¤ÎËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡É¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌë¶õ¤ÎÃæ¤ËÌë¡¹¤¬Éâ¤«¤Ö¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãÌë¡¹ 1st ONE-MAN LIVE ¡ÈTime For Unlimited¡É¡ä¤Ï¡¢¡Ø0:00¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡È0»þ¤ÎËâË¡¡É¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ø±éÆü¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Ë¤«¤±¤Æ4·î4Æü¡Ê¡á¡ÈÌë¡¹¤ÎÆü¡É¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
◾️1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø0:00¡Ù
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
WPCL-13733¡¡3410±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://imyoyo.lnk.to/000_CD
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.0:00
2.Lonely Night
3.Coffee
4.YOU
5.Gravity
6.I Hope
7.Let go
8.Nonsense
9.Gloomy
10.¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¾¯½÷
11.Ray
¡ãBonus Track¡ä
12.Lonely Night¡ÊAcoustic ver.¡Ë
¢§CD¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://wmg.jp/yoyo/news/90512/
¢¨°ìÉô¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÅµÉÕ¤¡×¤È¡ÖÆÃÅµ¤Ê¤·¡×¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãÌë¡¹ 1st ONE-MAN LIVE ¡ÈTime For Unlimited¡É¡ä
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë OPEN 16:00 / START 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«WWW
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡ËÅöÆü \6,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó/ LIFE ¶¨ÎÏ¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ãMelody Line¡Á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤¦¤¿¡Á¡ä
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¿·½É¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹7²ñ¾ì
OPEN 10:30 / START 10:45¡¡¡ÊÌë¡¹¤Î½Ð±é¤Ï¡¢19:45¡Á Shinjuku HEIST¡Ë
https://livepocket.jp/e/melodyline20260118
¢¡¡ãLUMINOUS¡ä
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËLIVE STUDIO LODGE
OPEN 18:30 / START 19:00
https://live-lodge.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Ìë¡¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Ìë¡¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Ìë¡¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Ìë¡¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Ìë¡¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok