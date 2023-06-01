¥¬¥Á¥ã¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤âー¤·¤ç¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×2·î¾å½ÜÈ¯Çä¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤ò½Ð¤¹¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¤ò»È¤¦¥É¥é¥ß¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤âー¤·¤ç¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û 2·î¾å½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ê¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡Ë
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤âー¤·¤ç¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ò2·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥É¥é¥ß¤¬¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥¥Ñ¥ó¡×¡¢¥É¥é¥ß¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥é¥¤¥È¡×¤È¡Ö¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó38～48mm¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ê¥¢¥ó¥¥Ñ¥ó¡Ë
¥É¥é¥ß¡Ê¥¹¥âー¥ë¥é¥¤¥È¡Ë
¥É¥é¥ß¡Ê¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡Ë
(C)Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK