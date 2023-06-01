[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]Windows 11¤Î»þ·×¤Ë¤â¡ÖÉÃ¡×¤¬Íß¤·¤¤
¡¡2025Ç¯10·î¤ËWindows 10¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ¤«¤é13～14Ç¯¤Ï·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥ó¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤¤´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ASUS ProArt PZ13¡£¥ー¥Üー¥É¤Ê¤É¼þÊÕµ¡´ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤äÃÍ°ú¤Ç°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¹ØÆþ¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¡¢²èÌÌ¤¬Ô¼¤À¤é¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÔ¼¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À
¡¡¿·¤¿¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Þ¥·¥ó¡Ê¼«ºîµ¡¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óWindows 11¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSandy Bridge¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËìÔÂô¤Ê¹½À®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¹â²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤Ë¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËASUS¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖProArt PZ13¡×¤â¹ØÆþ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ý¤ÁÊâ¤±¤ëWindows¥Þ¥·¥ó¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ProArt PZ13¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëOS¤â¤Þ¤¿¡¢Windows 11¡£
¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë¼«Âð¤Î´Ä¶¤¬ºÇ¿·¤Î¥â¥Î¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Windows 11¥Ç¥Ó¥åー¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÂßÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³ÍÑ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÊThinkPad X13 Gen 5¡Ë¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¤¬¥¿¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶²½¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢·ë¹½µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÄÌÃÎ¥»¥ó¥¿ー¤Î»þ·×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£Windows 10¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÃÎ¥»¥ó¥¿ー¤Ë»þ¡¦Ê¬¡¦ÉÃ¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ë»þ·×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Windows 11¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢»þ·×¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯ÀßÄê¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥ì¥¤¤Î»þ·×¤ËÉÃ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥¿¥¹¥¯¥Ðー±¦²¼¤Î»þ·×¤ËÉÃ¿ôÉ½¼¨¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î²¼¤Î¡ÖÄÌÃÎ¥»¥ó¥¿ー¤Ë»þ´Ö¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Windows 10¤Ã¤Ý¤¤»þ·×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀßÄê¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¥Ðー¤Î»þ·×¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡ÖÆü»þ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥ì¥¤¤Ë»þ¹ï¤ÈÆüÉÕ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤ÎÃæ¤ª¤è¤Ó¡ÖÄÌÃÎ¥»¥ó¥¿ー¤Ë»þ´Ö¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤Î¹àÌÜ¤«¤éÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¹¥¯¥Ðー¤Î»þ·×¤ÎÉÃ¿ôÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡×»Ý¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÀµÄ¾¡¢ÂÎ´¶¾å¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íWindows 11¤Ï¡¢²ñ¼ÒÂßÍ¿¤ÎThinkPad¤Ç1Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤Ï¤è¤¯¸«¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾åµ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖWindows 11 24H2¡×¡ÊPro/HomeÎ¾Êý¡Ë¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
±¦²¼¤Î»þ·×¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£¡ÖÆü»þ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò
¤³¤³¤ÇÀßÄê
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤É¤Á¤é¤Î»þ·×¤âÉÃ¿ôÉ½¼¨¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë»þ¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿ProArt PZ13¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ëWindows¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Î¡ÖSnapdragon X Plus¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥é¥¤¥Õ¤¬¤¤ï¤á¤ÆÄ¹¤¯¡¢1ÆüÃæ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£½¼ÅÅ¤ò80¡ó¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÎÉ®¼Ô¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤é2Æü¤Ë1²óÄøÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢Windows on ARM¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤Ë¤ÏÁø¶ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖCopilot+ PC¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏAIµ¡Ç½ÌÌ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦Âç²èÌÌ¡Ê13.3¥¤¥ó¥Á¡Ë¤ËåºÎï¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©