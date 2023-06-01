[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¥®¥¬¤¬Â¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡¢iPhone¤ÎÀßÄê¤Ç¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë
¡¡¹«¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Êµ¯Æ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊ¸ÄÃ²½¡É¤¹¤ëÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢°ìÊý¤ÇÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡É®¼Ô¤â¡¢¡ÖiPhone¤Î»È¤¤Êý¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤À¤±¤ä¤¿¤éÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾¯¤·Á°¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°½ÐÀè¤ÇÆ°²è¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤º¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤â¤â¤Ã¤Ñ¤é²»³Ú¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈSNS¤äWeb¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·î¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬10GB¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤È»È¤¤ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¸¶°ø¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢iPhone¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·
¡¡iPhone¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤òSIM¤´¤È¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Android¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤´¤È¤ËÅý·×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥È¥ê¥Ã¥×¥áー¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²Ã»»¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡Ê´ü´Ö¤´¤È¤Ë·×Â¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤ó¤É¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¤½¤Î´ü´Ö¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡×¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤«¤é¡¢ÄÌ¿®¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅý·×¾ðÊó¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤·¤Æ¤«¤é·×¤ë¤ÈÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢YouTube¤äSpotify¤Ê¤É¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯ÄÌ¿®¤·¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥¦¥¶¥¢¥×¥ê¤äSNS¥¢¥×¥ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯ÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¤¬¡¢Ë¿SNS¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëSNS¥¢¥×¥ê¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯ÄÌ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎSNS¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤è¤ê¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î¶½Ì£¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡¢¡È¤ª¤¹¤¹¤áÅê¹Æ¡É¤ò¤è¤¯É½¼¨¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯Èô¤Ð¤·¤Æ¤â¡¢Åê¹Æ¤¬ÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë¶É¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹ð¤âºÇ¶á¤ÏÆ°²è¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍðË½¤ÊÂÐºö
¡¡°ìÉô¤ÎSNS¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÀßÄê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹¹ð¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢¹¬¤¤¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¼«ÂÎ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£iPhone¤Î¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¡×¤Î²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÄÌ¿®¤¬¤½¤â¤½¤â¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏWi-FiÀÜÂ³»þ¤Î¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²È¤ä¿¦¾ì¤Ç¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¥ª¥Õ¤Ë
¡¡º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ï¡ÖÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ç¡¢É®¼Ô¤âÀè½Ò¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò¾å¤²¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢·îÅÓÃæ¤Ë¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ÎÃ¼Ëö¤Ç»È¤¨¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ°ì¹Í¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂçÍÆÎÌ¡¢ÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ÇÍÆÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤SIM¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°ì»þÅª¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢Áý¤ä¤·¤¿¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¡¢Ëè·î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò·«¤ê±Û¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥óÍÆÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö·îËö¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤òÇã¤¤Â¤¹¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È·ë¶É¾¯¤·Â¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¹½¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó