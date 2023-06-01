¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥¹¥È¡×¤è¤ê¥µ¥à¡¦¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤ë¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¡¦¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ò1·î15ÆüºÆÈÎ
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¡¦¥È¥é¥¤¥¯¡×ºÆÀ¸»ºÉÊ¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,920±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥²ー¥à¡ÖDEATH STRANDING¡Ê¥Ç¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¥µ¥à¡¦¥Ýー¥¿ー¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º¤Î¶î¤ë¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¡¦¥È¥é¥¤¥¯¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥ª¥ó¥íー¥É¥âー¥É¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¥âー¥É¤Î2·ÁÂÖ¤òÁªÂò¼°¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£2¥¿¥¤¥×¤ÎÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢³Æ·ÁÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Î©Å¸¼¨¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¤Î¥Á¥åー¥Ö¥Ñー¥Ä¤ÏÆð¼ÁÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Å¸¼¨»ÑÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÙÊª¤ÏÂç¡¦Ãæ¡¦¾®¤È3¥¿¥¤¥×¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢³ÆÉô¤Î¥Þー¥¥ó¥°¥Ç¥«ー¥ë¤¬Æ±º¤¹¤ë¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥ëー¥Ç¥ó¥¹¡×¤òÅë¾è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥«ー¥Ü¥óÊÁºÆ¸½¥Ç¥«ー¥ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¡¦¥È¥é¥¤¥¯¡×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏºÆÀ¸»º¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£